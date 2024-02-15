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「赴陸團」忽然喊停！旅行業要求政府賠償　交長：有必要會補償

▲▼交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

▲交通部長王國材。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

原定3月1日要解除赴陸禁團令喊卡，已攬客5月底前出團的赴陸旅行團將可照常出團，6月後禁止出團，攬客6月出團將併入5月底前提前出團，旅行業者要求政府賠償，交通部長王國材表示，目前先以併團因應，若有必要補償會來進行。

交通部長王國材表示，赴陸旅遊禁團令的取消解禁是不得不的宣布，經過跨部會討論，中國大陸並沒有就陸客團過來台灣部分釋出善意，加上M503航路和諾魯斷交事件等惡意行為，才會做這樣的決定。

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王國材說，跨部會討論中，針對已攬客的陸客團將有3個月緩衝期，從3月1日到5月31日，這段時間大部分已經成團會出去，觀光署也跟旅行業討論，攬客跨越6月出團的會併入5月底前的團先出去，中間處理相關細節，交由觀光署和旅行業討論。

針對6月後禁出赴陸團，王國材強調，他要再次表達，兩岸健康、永續、善意的觀光交流是交通部一向主張，交通部也已釋出善意，做出喊停決定，球在對方手上，將看對岸如何做，接下來看大陸狀況再來因應。

由於旅行社要求政府賠償損失，王國材表示，目前先用併團方式因應，無法併團或有何損失，請觀光署來討論，若有必要補償會來進行。

旅遊業不滿禁團令解禁喊卡，520醞釀抗爭，王國材表示，3月到5月底這段緩衝期跨過下任總統職權，比較重要的是現在開始大陸是否有善意回應，這些回應會由下任總統和下任交通部長討論。

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