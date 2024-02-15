NASA飛機在台灣上空繞！彭啟明點出一關鍵人物促成　直呼很感動

▲環境部與美國太空總署(NASA)合作，進行亞洲空氣品質實驗。（圖／彭啟明）

記者李姿慧／台北報導

環境部與美國太空總署(NASA)合作，進行亞洲空氣品質實驗，今也有一架隸屬美國太空總署NASA的DC-8飛機低空通過恆春，引起不少航迷注意。氣象達人彭啟明在臉書上表示，快抬頭看上空，NASA飛機在台灣上空繞。彭啟明更指出，這背後有他的恩師林能暉教授出一份力，如今來台上空，讓他直呼很感動。

彭啟明指出，他去年遇到在國立中央大學大氣系的恩師林能暉教授，對方眼睛亮起來和他描述要在退休前做一個大事，就是要做台灣到東南空氣品質大規模的量測，有NASA 飛機要飛來台灣上空繞。

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彭啟明說，林能暉整合了國內外十幾個跨部會、20個學研單位將近四十多位學者，進行高屏3D空品實驗，以解析地形、大氣環流與空氣污染物三者相關性，以及於三度空間隨時間變化之國際聯合觀測。這也整合了美國太空總署NASA與我國及南韓、泰國、菲律賓、馬來西亞等國家正進行亞洲空品飛航實驗。

彭啟明表示，今天的重頭戲就是NASA灣流飛機在上空，上上下下，繞來繞去好幾圈了，來量測台灣的空氣品質，很感動，相信很多航空迷都在拍。

迎接這歷史性新頁，彭啟明說，這件事情要成功，很不容易，很佩服林能暉老師，能夠領導這團隊，環境部的通力支持，尤其要跨很多部會合作 ，還有一兩小時，也請大家抬頭看天空，說不定NASA飛機就在我們頭頂。