英國The Body Shop宣布破產！台灣總公司急聲明：不受影響

▲台灣不受影響。（圖／翻攝自The Body Shop臉書）



記者施怡妏／綜合報導

來自英國的知名連鎖美妝大牌「美體小舖（The Body Shop），13日在英國宣布破產，預計當地超過百家門是將面臨倒閉風險，消息一出，台灣許多消費者擔心權益受損，對此，台灣總代理緊急在臉書發文澄清，台灣總公司不受英國分公司任何波及和影響，「將持續為廣大消費服務」。

The Body Shop在粉專貼出澄清聲明，近日有收到「英國知名美妝品牌美體小舖The Body Shop驚傳破產」，台灣總公司在此正式澄清，該英國分公司與台灣總公司完全不相隸屬，營運亦無關聯。

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粉專進一步指出，僅以英國分公司單方面策略面調整，與台灣總公司完全無關，台灣總公司業務也繼續穩定正常經营成長，絲毫不會受到英國分公司任何波及和影響，台灣美體小舖The Body Shop將持續穩定經營，並繼續服務廣大的消費者。

▲澄清聲明。（圖／翻攝自The Body Shop臉書）



消息曝光，網友鬆了一口氣，「差點囤白麝香了，好險，虛驚一場」、「葡萄柚系列愛好者表示關切」、「台灣的還在還在」、「太好了！蕁麻疹人不能沒有乳油木身體霜」、「真的嚇死，雖然很久沒用你家的沐浴乳了，但當初也愛死」、「還好台灣的沒事，只是未來去英國時不能掃貨」、「我是永遠的VIP愛用者，拜託美體小舖加油」。

綜合《法新社》等外媒，The Body Shop管理層13日宣布破產消息，已委託FRP Advisory金融專家監督管理，試圖挽救部分業務。FRP聲明指出，「The Body Shop國際有限公司董事已任命FRP的賴特（Tony Wright）、羅利（Geoff Rowley）及梅西（Alastair Massey）為英國業務聯合管理人」。