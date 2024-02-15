開學前才相約陽明交大演講　林志潔不捨陳俊翰離世：將協助家屬治喪

記者杜冠霖／台北報導

被譽為台版「非常律師」的民進黨不分區被提名人陳俊翰於春節期間離世，享年40歲。陳勵志的生命故事感動許多國人，去年底才和陳俊翰一同直播的陽明交大教授林志潔今（15日）表示，今天下午2點多接到陳媽媽來電，兩人在電話中都泣不成聲，「願你安息，也願俊翰的家人們平安。請陳媽媽寬心，我們都會盡力協助，讓俊翰的最後一段里程能圓滿。」

▲中研院法學所博士後研究員陳俊翰。（圖／記者湯興漢攝）



陳俊翰驟逝，臉書也刊出一篇親友代發文章，內容提到他們將於2月16日移靈新竹市生命紀念園區（106靈堂），並於27日早上10時進行公祭儀式，讓關心陳俊翰的朋友「陪他走過人生的最後一哩路」。而後事將由民進黨中央、民進黨新竹市黨部、立法委員柯建銘總召服務處與陽明交通大學林志潔教授共同商議處理。

林志潔表示，今天下午2點多接到陳媽媽來電，她們在電話中都泣不成聲，但也知道此時需要堅強起來，處理許多後續事宜，於是整個下午不斷聯繫，也感謝在此過程給予協助的賴清德主席與民進黨中央黨部、柯建銘總召、羅秉成政委 、與伸出援手的朋友們。

林志潔坦言，直到現在依然感覺很不真實，因為選舉期間陳俊翰來直播，「謝謝你在聖誕夜前來，照片上的你，笑容如此燦爛，我們才約好你之後要來陽明交大演講，我還想著快開學了，要和你確認可行的時間。你如此突然的離開，我們的不捨和傷痛，難以言喻。」

林志潔表示，前一陣子，陳俊翰示範了用正面、幽默的方式，讓大家瞭解歧視的不應該，以及歧視可能造成的傷害，更用自己的人生和列名不分區委員的決定，來向社會傳達為何要更積極的為弱勢群體發聲，「一路看著你，從你念法律、出國、到國外求學、到回國，我對你和你的家人，除了敬佩，還是敬佩。在俊翰與你的家人，尤其是負責照顧你陪伴你的陳媽媽面前，我的癌症和重大傷病卡顯得如此輕微。」

林志潔表示，陳俊翰的勇敢，帶給很多人力量，讓我們知道，人生即使遇到困難，也能活得如此陽光，「你念法律、是律師、你愛新竹愛台灣，我了解，因為我也是。我想，當老師是你很大的心願，未來希望能和你的家人討論，如何為你出版著作，讓更多人可以看到你的研究成果。俊翰，你是一位了不起的新竹人，謝謝你以身為範，照亮許多人的生命。在人生的奮鬥歷程上，你是我的好老師。」

林志潔表示，「願你安息，也願俊翰的家人們平安。請陳媽媽寬心，我們都會盡力協助，讓俊翰的最後一段里程能圓滿。俊翰心心念念的無障礙環境、身障者被拒保、以及罕病治療等議題，我們會繼續努力推動。」