母子相伴40年　陳俊翰手不能動那天她說：沒關係，以後我當你的手

▲陳俊翰與母親謝季珍曾一同接受《ETtoday新聞雲》專訪。（圖／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣首位罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA）的律師、中央研究院法律學研究所博士後研究學者陳俊翰2月11日離世，享年40歲。陳曾透露，母親謝季珍是他人生路上最重要的支持力量，「是媽媽給我力量，因為媽媽堅持與不放棄，我才能勇闖天下，品嚐生命的滋味」；高中時期，有天午覺睡醒手就不能動了，「那個時候真的是非常挫折，我連書都沒辦法拿，以後要怎麼辦？媽媽說那沒有關係啊，那我以後就當你的手」。

陳俊翰從小便罹患罕見疾病SMA，手腳不能動、雙腿截肢，童年時光幾乎都在醫院中，與針筒、藥罐為伍，當時醫師還曾告訴謝季珍，陳俊翰大概只能活3到4歲，但謝從未放棄希望，長達40年間，時時刻刻細心照顧，陪伴陳俊翰至外縣市、美國求學，為他翻書、抄錄筆記、照顧大小生活起居，甚至自行改造「口控滑鼠」，讓陳俊翰可以自行操控電腦。

陳俊翰曾說，「我有今天的成就，要感謝媽媽當我的手跟腳」，就讀高中時，有同學好奇問他，讀書這麼辛苦，有沒有看電視的習慣、喜歡哪位女明星？他笑說自己沒有特定喜歡哪個女明星，如果真的要說的話，「我想我媽媽應該就算最偉大的一個女明星了」。

因為母親一路相伴，讓陳俊翰挺過無數個生死關卡。他憑藉堅強的意志力，取得台大會計系、法律系雙學士，台灣大學法學碩士，哈佛大學法學碩士，美國密西根大學法學碩士及博士學位，不僅如此，當年他第一次參與律師高考，就登上該年度榜首，並在赴美2年內取得紐約律師資格。而這一路上，身旁都有著謝季珍的身影。

▲當陳俊翰進入中研院法律所工作後，謝季珍也時時在一旁陪伴。（資料照／記者湯興漢攝）

▲謝季珍、陳俊翰母子二人出席活動分享生命經驗。（資料照／記者湯興漢攝）

毋庸置疑地，謝季珍40年來，每天守在陳俊翰的身邊，就是他人生路上最重要的支持力量。陳俊翰曾談及，因為家人的愛，讓自己能夠忘記病痛，讓他能夠將身體的痛苦當作「生命的滋味」，樂觀面對人生。

當他面對人生逆境時，往往嘗試以幽默化解。大二那年中秋夜，謝季珍用電熱器幫陳俊翰暖被，未料電毯電熱走火，「我的腿從一開始會覺得痛，到後來覺得很麻，好像強烈的電流在點⋯⋯我就想說如果這樣下去，我應該就直接火化在床上」，儘管謝季珍拚命從火場中抱出陳俊翰緊急就醫，仍逃不了雙腿截肢的命運。

《ETtoday新聞雲》去年底專訪陳俊翰時，他談起昔日這樁意外事故，還開玩笑說：「那一天是中秋節，我就跟我媽講說，我們家沒有烤肉就要烤我」。而在一旁全程陪同受訪的謝季珍，聽到陳開玩笑的話，仍忍不住頻頻拭淚。當時母子倆被詢問有沒有什麼話想跟對方說？謝僅笑笑說：「媽媽無言勝有言」，但當私底下談起兒子的成就，仍難掩驕傲。

「我覺得生命比較重要，但是他就覺得說，他在美國看到人家怎麼對待障礙者，會覺得台灣差很多，我每次都罵他（陳俊翰）不要命」，謝季珍在訪談過程中坦言。儘管母子倆仍會有fighting（爭執），但她最終都會尊重兒子的決定；陳俊翰也曾說，「是媽媽給我力量，因為媽媽堅持與不放棄，我才能勇闖天下，品嚐生命的滋味」。