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竹編金元寶善款被挖啊挖！網驚：這錢也偷　竹山紫南宮說話了

記者高堂堯／南投報導

春節連假告終，以借還金和生肖錢母著稱的南投竹山紫南宮天天人氣滿檔，過年期間竟傳出有一名男子將廟前「竹編金元寶」內的功德金取出帶走，疑似偷竊的行為引發議論；廟方則表示，「竹編金元寶」用途原非功德金的捐款箱，該名男子可能只是將卡在表面投入口的錢排除，好讓其他信眾能繼續賞玩金元寶。

▲男子將竹山紫南宮外「竹編金元寶」內的鈔票挖出，形跡可疑。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專，下同）

▲男子將竹山紫南宮外「竹編金元寶」內的鈔票挖出，形跡可疑。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專，下同）

該巨型金元寶為竹編結構，中間球體的部分可以轉動，信眾都喜歡用手撥弄、沾沾滾滾而來的財氣，也有信眾會將零錢塞進球面的投入口、捐作濟弱善款；但有網友在「爆料公社」臉書社團PO出影片：顯示一名男子竟從投入口徒手「挖啊挖」，將其中的鈔票取出，還秀給身邊的友人看，再將錢放進自備的盒子中，過年期間疑似偷取善款的舉動令人傻眼。

▲男子將竹山紫南宮外「竹編金元寶」內的鈔票挖出，形跡可疑。（圖／翻攝「爆料公社」臉書粉專）

紫南宮管委會主委莊秋安則出面緩頰，指出「竹編金元寶」本來就不是設計用來捐香油錢，但信眾仍會從縫隙投入善款，會將旋轉球卡住，因此廟方才在球面設置投入孔，也認為影片中的男子應該不是要偷錢，而是將信眾投入、卡在洞口的功德金排除，讓其他人能繼續投錢、滾動元寶上的金球。

莊秋安透露，先前的確有一名情緒困擾、可能也是經濟弱勢的孩子會從竹編金元寶底座撿拾從表面縫隙掉出的錢，廟方後來也加以勸阻，同時針對這些善款設有急難救助捐款帳戶，作為賑濟獨居老人、身障等弱勢族群之用。

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