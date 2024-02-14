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社會 社會焦點 保障人權

員工偷200萬！老闆烙人私刑「鐵鎚狠毆成腦傷」　他遭判4年6月

▲200萬現金遭竊　離職員工咬布袋！連保險箱都一起扛走。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲鍾男夥同3名友人將米行放有200萬元的保險箱偷走，因而遭米行老闆痛毆成重傷。（圖／ETtoday資料照）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一間米行2022年12月4日凌晨遭竊賊闖入，偷走店內200萬元現金，報警後發現是鍾姓員工夥同3名友人行竊，米行林姓老闆得知後竟私刑報復，聯手其他3名員工分別持鐵鎚、高爾夫球桿、鋁棒將鍾男打到顱內出血，新竹地院審理後，依共同犯傷害致人重傷罪，判林男徒刑4年6月，2名動手員工分別處2年10月、2年8月，另1名許姓員工依共同犯剝奪他人行動自由罪，處徒刑4月，可上訴。

判決指出，2022年12月4日凌晨3時許，40歲的鍾男夥同葉姓、陳姓和黃姓男子內神通外鬼，偷走米店內放有200萬元的保險箱，23歲的林姓老闆發現後憤而報警，因鍾男有毒品前科，過去曾多次侵占米行貨款，因此林男第一時間就懷疑是鍾犯案，但警方只找到被撬開的保險箱，未見遺失的200萬元，林認為是鍾刻意不交代失竊款項下落而憤憤難耐。

林男趁鍾到警局訊問結束返家時，夥同李姓、白姓、許姓員工等3人，合力將鍾壓制在稻田對他拳打腳踢，並將他強壓上廂型車載往米行，抵達後，許男隨即駕車離去，林男馬上拉下鐵捲門，質問鍾失竊款項下落，但鍾始終不回應，讓林男氣憤難耐，與李男、白男分別持持鐵鎚、高爾夫球桿、鋁棒毆打鍾男，時間長達32分鐘，造成鍾頭部外傷併顱內出血，全身多處鈍挫傷。

▲200萬現金遭竊　離職員工咬布袋！連保險箱都一起扛走。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲警方只找到遭撬開的保險箱，未見裡面的200萬元現金。（圖／ETtoday資料照）

之後林男將鍾男拖到廁所，未將鍾男送醫救治，直到鍾男父親打電話到米行詢問兒子下落，林男才坦承鍾被他逮到痛毆，但他先謊稱已將人送到醫院，之後才承認將鍾丟在米店廁所，鍾男父母趕到時，鍾已倒臥廁所，周圍有明顯血跡。

鍾男經送醫治療後，因頭部外傷合併顱內出血，導致他語言及認知功能嚴重缺損，缺乏基本日常生活能力，需全日專人照護，終身無工作能力。

新竹地院審理時，李姓員工辯稱，因為老闆過去給過鍾很多次機會，但他卻不把握又行竊，「我們真的很氣憤，打他的目的就是給他一個教訓」，林、李、白均否認有殺人之犯意。至於是否延誤就醫，林男則辯稱，他帶鍾男去廁所時，鍾還說想喝水、抽菸，鍾男也可以與他們正常聊天，並討論何時要送鍾去醫院，之後就聽到鍾男打呼聲，他們以為他是睡著，才沒有立即送醫。

法官審酌，許男僅負責駕車將鍾男載往米行，未參與毆打，依共同犯剝奪他人行動自由罪，處有期徒刑4月；而林男、李男、白男持凶器猛力毆打被害人，犯罪之手段甚為嚴重，依共同犯傷害致人重傷罪，各處徒刑4年6月、2年10月、2年8月，全案可上訴。

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