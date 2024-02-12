月薪8萬調酒師偷安全帽　理由超瞎：跟我被偷的同款式

▲北市侯姓調酒師見1頂紅色安全帽放置機車上，竟指示蘇姓友人竊走放入大垃圾袋裡。（示意圖／取自Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市侯姓調酒師於大同區見某輛機車上擺放紅色安全帽，竟指使蘇姓友人將安全帽竊走放入藍色大垃圾袋，游姓車主發現安全帽不翼而飛，報警處理。侯男狡辯因為看這頂安全帽「跟我2、3年前被偷的款式一樣」。士林地院審結，依竊盜罪，處拘役20日，可易科罰金2萬元。

判決指出，21歲侯姓男子2023年4月24日晚間10時許，在大同區某路，見游姓車主將價值6500元紅色安全帽，放在機車上，隨即指使不知情蘇姓友人竊走該頂安全帽，得手後並將安全帽放入藍色大垃圾袋，離開現場，侯拿到安全帽也開心的帶回家。

游姓失主發現心愛安全帽竟不翼而飛，立刻報警處理，警方調閱監視器畫面發現，侯男先與蘇姓友人到超商購買藍色大垃圾袋，才由蘇先行竊。

侯男落網後裝無辜，辯稱「這安全帽跟我在2、3年前在台七乙路段被偷走的安全帽款式一樣」，而蘇姓友人無奈指出，是侯男跟他說安全帽是其所有，才照指示拿取，蘇因被檢察官認定不知情，獲不起訴處分。

侯男辯詞不被檢察官採信，被依法起訴後認錯，法官審酌他欠缺對他人財產法益尊重，擅取他人之物，犯後坦承犯行，並與失主達成調解，職業為調酒師、月收入約7至8萬元等，依竊盜罪處拘役20日，可易科罰金2萬、緩刑2年，安全帽也發還給失主。