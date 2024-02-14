陸女來台旅遊8天！搭捷運見「這一幕」最吃驚：年輕男女都在刷

▲原PO發現很多年輕人在滑小紅書。（示意圖／記者許靖騏攝）



記者朱祖儀／綜合報導

台灣和中國大陸有許多不同的生活習慣和文化差異。一名大陸女網友來台灣旅遊8天，就發現8個讓她覺得驚訝的地方，包括台北台中有很多娃娃機店、巴士車頭會放乖乖、來台旅遊的歐美人比較少等，另外她還發現有很多年輕人會滑小紅書，「捷運上好幾位都在刷」。

原PO在小紅書表示，到台灣旅遊8天，發現了8個讓人很驚訝的地方，包括台北、台中有很多娃娃機店和彩券行、公車車頭的擋風玻璃都會放一包乖乖，且她到台灣之後才發現，原來真的有很多年輕人在用小紅書，男生女生都有，「在捷運上看到好幾位都在刷」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，原PO也發現在台灣旅遊的香港人比想像中更多，新加坡和馬來西亞人也不少，不過歐美人比較少數；且台灣人講話都很溫柔，「台灣人生氣的時候到底是什麼樣子的呢？」到超商消費時，也察覺到瓶裝礦泉水價格很高，最後就是到處都是石墨烯產品廣告。這趟旅行給她的驚奇滿滿，整體體驗也不錯，因此她直喊「希望很快能再來玩！」

▲原PO很期待再到台灣旅遊。（圖／翻攝自小紅書）



不少人看完後紛紛回應，「人很好，遇到陌生阿伯、阿嬤能聊半天」、「台灣人是不是很愛夾娃娃啊？我男友和他哥哥真的有事沒事就去夾娃娃玩」、「我也覺得台灣人比較溫和，比香港溫和」、「2018年在台灣旅行，那個司機大哥放了一路抖音歌曲」，也有台灣網友解釋，「放乖乖是希望車子乖乖，歡迎你再次來台灣玩唷」、「電腦不乖也會放一包乖乖，到處都可以放的」。