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彰化300年古寺抽國運中下籤　預警「朝野龍虎鬥、黃金也變鐵」

▲彰化百年大廟抽國運中下籤，廟方警告「朝野龍虎鬥、黃金也變鐵」。（圖／廟方提供）

▲彰化百年大廟清水岩寺抽國運中下籤，廟方警告「朝野龍虎鬥、黃金也變鐵」。（圖／廟方提供）

記者游瓊華／彰化報導

彰化社頭清水岩寺有近300年歷史，自建寺以來，每逢大年初五抽「國運籤」、「工商籤」、「農牧籤」，今天上午廟方依循古例傳統，擲筊抽籤；國運籤抽出中下籤，更與南投松柏嶺天受宮一模一樣，詩云「龍虎交會」，連廟方都嚇一跳，也直言此籤在向國民黨、民進黨、民眾黨三黨喊話，「在野、執政不要龍虎鬥，避免兩敗俱傷，要以和為貴，如此工商經濟才會好！」

今年的清水岩寺抽出的國運籤以及工商籤都是中下籤，農牧為上上籤；其中，國運籤詩云：「龍虎相交在門前，此事必定兩相連，萬金忽然變成鐵，何用作福問神仙」。

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清水岩寺總幹事陳慶福解釋，此即神明在提醒在野黨跟執政黨不要龍虎鬥，如果不和，黃金也會變成鐵，兩相如果和，不必問神明，國家就會好！此詩更提醒「國會在三黨不過半的情況下，各黨不要為反對而反對，因為彼此不退讓，進而影響工商經濟，對人民更是傷害！」

清水岩寺抽出的國運籤與其他寺廟相同，陳慶福坦言嚇一跳，但強調民眾不要因此心慌，因此籤也是種提醒，要各黨保持理性對話，不要龍虎相鬥，和平相處，反而能夠轉危為安。

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