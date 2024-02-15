彰化扇形車庫停車場外「人行道違停一整排」　警14天狂開371張罰單

▲彰化扇形車庫外人行道機車違停。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市1月底才剛完工啟用的扇形車庫停車場，從2月1日開始收費，但廣場外人行道仍見機車停整排，造成違停亂象，彰化警分局接獲檢舉17次，前往逕行舉發，至昨(14日)共開出371張罰單，每張900元罰鍰，不少民眾哀怨「停免費的最貴」，原本停車費只要每小時10元，停滿24小時也只收40，違停挨罰代價超慘。

扇形車庫停車場興建樓層共地下1層、地上4層，可停放的車位為汽車格295個、機車格525個及電動單車停車位，小型車30元/小時（上限180元），停放電動汽車充電專用位加收20元/小時，機車及電動單車10元/小時（當日上限40元）。這麼便宜的停車格，仍有不少民眾貪圖方便，卻還是有人要停免錢甘願等罰單，真是得不償失。

彰化警分局表示，彰化市公所立體停車場自2月1日啟用，讓民眾入內停車並收費，但民眾貪圖方便，停放在停車場周邊紅、黃線道路旁及人行道，涉違反道路交通管理處罰條例第56條開罰。

分局指出，至14日止已接獲民眾電話檢舉計17次，大年初四及初五(13日、14日)停放情形較嚴重，雖然員警在場時，民眾會守秩序將機車停進停車場，但員警離開後卻又在外違停，自1日至14日立案告發件數371件。

彰化警分局強調，扇庫停車場外廣場路徑為人行道，屬於道路，適用道路交通管理處罰條例，依道交條例第56條可可告發600-1200元。警方將持續取締違停，呼籲民眾遵守停車規則。