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新年新目標！雲林縣府2024新春團拜　啟動國際友誼年

▲雲林縣政府辦理2024新春團拜暨國際創意服裝竹杖健走活動啟動2024國際友誼年(International Year of Friendship)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林縣政府辦理2024新春團拜暨國際創意服裝竹杖健走活動，啟動2024國際友誼年(International Year of Friendship)。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府今（15）日辦理2024新春團拜暨國際創意服裝竹杖健走活動，除互道新春恭喜外，也藉由活動正式啟動新年新目標，搭配國際創意服裝並結合竹杖健走，除延續運動年提倡健康快樂走以外，也同時啟動2024國際友誼年(International Year of Friendship)。

雲林縣政府國際事務辧公室於2023年9月20日掛牌成立，迄今陸續邀請日本、印尼、菲律賓、瓜地馬拉、馬紹爾群島共和國等多個國家蒞縣參訪，縣長張麗善也帶領團隊人員，密集走訪熊本縣各級政府，與熊本縣縣廳、熊本市役所、玉名市役所、菊陽町役場針對地方治理與產業發展議題進行交流，亦於去年11月27日與日本群馬縣館林市簽署合作備忘錄。

國際事務辦公室劉主任志偉表示，辦公室的編組任務工作，係安排首長國外交流參訪、縣政考察業務、辦理國際關係拓展締盟、合作協議簽署、交流互訪等事務、協助辦理重要外賓接待工作、協辦本府各機關單位各項出國交流訪問與國際性活動，對於國外貴賓接待的禮節要非常注重，可謂責任重大。

「不要問你的國家能為你做些什麼，而要問你能為你的國家做些什麼？」這句話是縣長張麗善引用美國前總統約翰甘迺迪於1961年就職演說中的經典。張麗善以此名言作為自我鞭策的目標，從第一任縣長任期時追問自己與縣府團隊能為雲林做些什麼，至第二任時淬轉成雲林能為台灣做什麼，並粹煉為「雲林上場，加速前進」的施政核心。

「雲林能為台灣做什麼？」是縣長張麗善訂下的永續課題。「2023縣市幸福指數大調查」在「地方政府施政滿意度」調查結果，雲林縣滿意度為73.9%，拿到第五名。雲林縣在縣長張麗善連任執政下，於「天下城市治理卓越獎」經過三個月徵件及三輪評選，最後從20縣市的215件專案中，選出20件得獎專案，並以兩座首獎、兩座優選，獲選「2023年度卓越城市」，是雲林人的榮耀，與對雲林團隊與鄉親共同攜手創造成果的肯定。

►聽Podcast #我在案發現場

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