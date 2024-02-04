建立永續農業環境　雲林縣府與台大生物資源暨農學院簽合作備忘錄

▲借重台灣大學龐大優秀的專業團隊，雲林縣政府盼透過這次的合作備忘錄簽署，更快達到減碳、低碳目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為建立安全農業環境，推動農業永續發展，縣長張麗善與國立台灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬共同簽署合作備忘錄，期許未來能就「因應氣候變遷對雲林農業、農地影響之調適政策與輔導建議」及「推動雲林縣內安全農業、零碳及循環再利用示範場域與教育推廣」等議題進行深化合作。

縣長張麗善表示，雲林縣作為全台農業大縣，所轄區域中，有60%的人口從事農業相關工作，2022年總產值將近890億元，連續5年拿下全國第一，是台灣的糧倉，為了調整策略來讓我們的農業能夠永續發展，跟台大生農學院林裕彬院長所帶領的團隊來合作，集思廣益，為雲林縣農業、農地研擬最佳調適政策，擘劃完善的減碳、零碳策略及配套措施。



張縣長並指出，氣候變遷是全球共同面對的危機，同時也是聯合國SDGs 17項永續發展目標中的重要項目。更為了加強雲林縣內農業氣象服務發展，縣府與交通部中央氣象署於2023年12月底簽訂合作備忘錄，雙方協力推動氣象觀測作業及氣象資料在地化加值應用，強化農業防災、農事活動、農產業發展。

台灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬表示，雲林縣是個農業大縣，我們也看見雲林近幾年各方面的進步，榮幸與雲林一起努力合作，攜手建立一個標準、示範性的科技、健康及低碳農業的縣市，甚至成為全國以及國際間的一個標竿。



農業處長魏勝德表示，借重台灣大學龐大優秀的專業團隊，透過這次的合作備忘錄簽署，希望加速腳步，更快達到減碳、低碳目標，這是一個很重要的里程碑，希望未來合作更密切，共同合作推動雲林縣內安全農業及建立循環再利用示範場域，落實永續循環的概念及利用農業優勢，努力讓雲林縣能夠成為「淨零轉型」的典範城市。

「雲林縣政府與國立台灣大學生物資源暨農學院簽訂合作備忘錄」活動，縣長張麗善、農業處長魏勝德、計畫處長李明岳、環保局長張喬維、建設處長李俊興、水利處副處長吳文能、因應氣候變遷專案辦公室執行秘書林世媚、台灣大學生物資源暨農學院院長林裕彬、副院長洪挺軒、植物醫學碩士學位學程主任蕭旭峰、台大附設農業試驗場副場長彭立沛、農業零碳技術與管理創新研究中心主任王尚禮、生物環境系統工程學系暨研究所教授范致豪、副教授潘述元、雲科大永續發展暨價值管理中心主任林昱成等與會，共同見證。

▲借重台灣大學龐大優秀的專業團隊，雲林縣政府盼透過這次的合作備忘錄簽署，更快達到減碳、低碳目標。（圖／記者蔡佩旻翻攝）