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雲林青山坪農場櫻花盛開　縣長張麗善率團探訪草嶺景點

▲2月草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2月草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府主管創新學習昨（5）日移師草嶺石壁九芎神木、美人谷、青山坪農場等景點，縣長張麗善、副縣長謝淑亞、縣政總顧問張清良偕同各局處長藉由實地走訪草嶺各項設施，包含櫻花季交通路網、接駁及停車場規劃等，充分了解及推廣古坑相關旅遊景點及特產，致力於推廣雲林旅遊景點、交通、防災等設施。

▲2月草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣政府主管創新學習昨（5）日移師草嶺石壁九芎神木、美人谷、青山坪農場等景點。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善表示，「森林療癒基地」以杉林步道、雲嶺之丘、五元兩角及木馬古道等為主要場域，適合深度體驗多元豐富的生態景觀，而每年2月份的重頭戲為草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。

今年櫻花期自2月10日起至3月10日止，主要賞櫻處在青山坪農場、石壁九芎神木、美人谷等景點，其中位於草嶺的「青山坪咖啡農場」花期較早，2月1日起櫻花大開，而石壁九芎神木、美人谷稍晚約於2月10日後盛放，包含有寒櫻、白花山櫻、山櫻花、八重櫻、富士櫻、三色櫻、垂櫻等，浪漫氛圍破表，邀請全國民眾於春暖花開時節，前往雲林深山秘境欣賞沿途櫻花盛放的難得美景，創造不一樣的春季旅遊記憶。

▲2月草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2月草嶺石壁櫻花季，青山坪農場櫻花正盛開。（圖／記者蔡佩旻攝）

另外，為推廣山區在地農特產品，今年度櫻花季期間規劃舉辦「山村市集」，市集主要場域為九芎神木區，另青山坪農場、第一停車場、五元兩角、雲嶺之丘、石壁湖亦有特色攤販提供服務，匯集在地特色農產品、飲品、美食小吃等，希望帶給賞櫻遊客不同感官體驗，藉此更加認識草嶺石壁純樸村落。

雲林草嶺櫻花季管制期間，草嶺第一停車場、第二停車場、青山坪咖啡農場停車場共有400個停車位，兩00步道、石壁土地公廟、九芎神木、五元兩角、雲嶺之丘共有155個停車位，於2月10日至3月10日每周六、日及連續假日上午7時至下午5時實施交通管制，管制期間自駕小型客車請配合管制人員引導至鄰近停車空間停放，並建議步行或搭接駁車上山。

▲2月草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2月草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

接駁車路線串聯第一停車場、第二停車場及草嶺石壁觀光景點共計4條，接駁費用每日50元，不分路線可於當日無限次搭乘，65歲以上、身心障礙人士及其陪伴者、未滿 120cm 以下兒童免費搭乘。市集營業時間配合櫻花季自2024年2月10日起至113年3月10日止，每日上午9點至下午5點，歡迎民眾多加選購，支持在地優質農特產品。

▲2月草嶺石壁櫻花季，草嶺石壁地區種植約有1萬棵櫻花樹，分佈面積約18公頃，近年已成為全台重要賞櫻景點之一。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2月草嶺石壁櫻花季，石壁九芎神木步道。（圖／記者蔡佩旻攝）

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