下廚台式滷肉！李多慧張大嘴吃播一口狂塞　PTT凍未條：好愛

▲李多慧超豪邁大口塞。（圖／翻攝自YouTube／이다혜 李多慧）

記者鄺郁庭／綜合報導

啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee）接地氣又討喜，受到許多台灣人歡迎，目前因為非賽季返韓休息。近日，她在YouTube分享回韓國的日常，在家嘗試自己煮台式滷肉，並拍下吃播影片，大口狂塞模樣讓網友秒暴動，「有夠色」、「吃我謝謝」、「莫名的療癒」、「好豪邁的吃法，變成女漢子了，可是還是好可愛。」

李多慧上傳影片後，引來大批粉絲在YouTube留言大讚，「看多慧吃播莫名的療癒」、「太狂了（可愛）啦！直接喝芝麻，這影片怎麼這麼好看」、「多慧敲可愛，好豪邁的吃法，變成女漢子了」、「看著多慧大口吃飯，簡單的食物也變得美味，最喜歡的是多慧的真性情，真的太可愛了！」「用大飯匙吃飯也太有喜感了。」

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影片還被網友轉傳到PTT的Gossiping板，問卦「李多慧的嘴巴你各位行不行？」看到李多慧大口狂塞白飯、泡菜和滷肉的模樣，令原PO忍不住直呼，「這個嘴巴真的厲害」、「多慧真的很頂沒錯吧？」

看到影片後鄉民也秒嗨，「超可以好不好」、「是你她不行，沒有你行不行的問題好嗎」、「很可以好嗎，她笑聲我就快受不了了」、「沒有各位行不行只有她覺得不行R」、「我知道我必須娶她！」