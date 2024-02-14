台南運河共度浪漫情人節時光　黃偉哲與啦啦隊女神同逛燈區

▲台南市長黃偉哲携手3位啦啦隊女神，林襄、張雅涵、李芷霖，一同漫遊台南運河邊的「河光往事」科技藝術燈區，分享燈光盛宴的感動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

西洋情人節，在台南舉辦2024台灣燈會，為浪漫的日子增添奪目的光彩，而在台南運河邊的「河光往事」科技藝術燈區，成為台灣燈會的焦點，吸引了眾多市民與遊客的目光，市長黃偉哲携手3位啦啦隊女神，林襄、張雅涵、李芷霖，一同漫遊「河光往事」展區，分享燈光盛宴的感動。

市長黃偉哲表示，2月14日是西洋情人節，很榮幸能夠跟林襄、張雅涵、李芷霖3位女神，以及現場市民們一同在燈光美、氣氛佳的台南運河邊，伴著「河光往事」美麗花燈中度過。黃偉哲說，「河光往事」的科技藝術展區以現代的技藝展現了台南豐富的歷史底蘊，也象徵大家對未來的一種想像，盼望所有市民和遊客們都能在此感受到美好與浪漫，共同創造難忘的情人節回憶。

安平運河邊平日即遊客眾多，14日是年假最後一天又恰逢情人節，許多家庭和情侶紛紛把握時間來訪，一覽安平燈區的絢爛燈花，黃偉哲市長也順便發送龍年紅包給現場民眾，分享過年的喜氣，讓大家開開心心。

黃偉哲市長與3位女神沿著運河邊賞燈，也被許多粉絲認出，又驚又喜，粉絲們開心的與女神和黃偉哲市長合照，也有情侶表示從桃園、台中專程來看台灣燈會，安平燈區的花燈安排的錯落有致，運用的燈光也相當有藝術美感，讓人不虛此行。

台灣燈會安平燈區的「河光往事」科技藝術燈區沿著台南運河的河畔，利用現代的燈光技藝，展現出對百年運河的記憶與想像，5組科技藝術團隊通過AI演算，融合現代科技與傳統文化，創造出10組震撼視覺的藝術作品，綿延數公里的展區帶領著參觀者穿越時空，沉浸在運河的歷史與奇幻之境中。

今年度台灣燈會特別「河光往事」燈區不僅是視覺上的盛宴，更是南市府致力於推動文化藝術、結合科技與傳統的具體體現，在西洋情人節特殊的日子裡，台南市府希望與市民們分享了美好的時刻，同時展現了台南市的文化魅力與活力。