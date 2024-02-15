　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英警下班小聚遇砍人！一窩蜂飛奔「制伏歹徒」　英勇畫面曝　　

記者王佩翊／編譯

英國一群警察下班後決定小聚，沒想到卻目睹了刀槍攻擊事件，而他們全然不顧自己是在非值勤期間未配戴防身工具，仍英勇地上前幫助受害者，並制伏歹徒，整個過程則被街邊的監視器拍下，引發熱議。

根據《每日郵報》報導，來自北倫敦的20歲歹徒希門尼斯（Joseph Jimenez）2023年7月21日在象鼻公園持刀械攻擊被害人。從監視器所拍攝到的畫面可以看到，被害人先是頭部被砍，隨後癱軟躺在地上，不斷求饒，但希門尼斯仍持續持大刀試圖砍他。

當時一群來自中南指揮部的警官正在象鼻公園附近的酒吧聚會小酌，一群人則注意到一旁的異狀與爭吵聲。儘管這群警察才剛下班且喝了點小酒，身上沒有任何可以保護自己的武器或是防身工具，但仍英勇地衝上前去制伏兇嫌。

警察們迅速朝兩人跑去，而希門尼斯見狀便試圖拿刀攻擊警察，不過當場被其中一人擊倒制伏，並遭逮捕。

其他警察則是立刻對頭部遭砍的被害人展開急救，並將他送往醫院治療。希門尼斯隔日隨即被監禁，同時面臨多項指控。

此案14日開庭，希門尼斯坦承罪行，因此分別被依持有刀槍、滋事等罪嫌被判8個月與4個月徒刑，2個刑期將在少年犯罪機構同時執行。

這群英勇警察的長官桑門斯（Jon Summers）說，「當時我們的團隊剛結束了一個漫長而辛苦的工作週，正在享受休息。而他們當時並未攜帶任何防護裝備，例如警棍、PAVA噴霧或者警用無線電，但他們仍然勇敢介入，並以戰術合作的方式截斷嫌疑人可能的逃跑路線，迅速將他逮捕。」

他強調，「這些警官的英勇無庸置疑。他們願意冒著受傷的風險，防止他人受到傷害，並逮捕肇事者。這種行為展現出警察的真正精神和靈魂。他們是自己、組織以及整個警察部門的榮耀。」

ET快訊
請出「長輩」拜年！姚采辰打錯字：大吉大粒...　5秒片狂重播
台積電衝上709「一股賣壓襲來」！　大學長：快跑啊
開工日爽喝！　2大手搖「人氣飲品買1送1」
台積電被套1年多！　Joeman「大逆轉」嗨：開工好心情
開工日辦公室剩4人！　上班族一早通勤驚呆：車超少
快訊／是你嗎？　17張刮刮樂「頭獎無人領」
正妹生日趴變調！西門町互轟8槍　「吉董兒」胸口中彈

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

男河中被2公尺鯊魚攻擊　「左膝以下幾乎啃光」村民圍毆殺死怪魚

英警下班小聚遇砍人！一窩蜂飛奔「制伏歹徒」　英勇畫面曝　　

以色列退出談判重申進攻拉法　加紐澳聯合聲明籲即刻停火

普丁首度公開表態「挺拜登連任」！　被指暗助川普

美政府通知國會「俄新型太空核武」進展！　恐威脅衛星網路

日風俗妹「嬰屍塞壁櫥」被捕！　家中又搜出2白骨化遺體

相差56歲嬤孫戀！24歲運匠「1暖舉」　80歲富婆愛上他狂追求

噁爆！她搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動　達美航空急返航

挪威情報機構警告　中國間諜遍布歐洲

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

3歲弟剪頭髮突打噴嚏！下秒瀏海缺角...姐傻眼

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹家中5秒片萬人朝聖　網暈了：手機好震

尪準備4生日禮物籤給妻抽！　她中雞排...其他3張全是包XD

警直白制止武嶺亭違規遊客　「去那邊拍沒有比較漂亮」

子瑜送情人節禮物❤　翻唱徐佳瑩《你敢不敢》

女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

男河中被2公尺鯊魚攻擊　「左膝以下幾乎啃光」村民圍毆殺死怪魚

英警下班小聚遇砍人！一窩蜂飛奔「制伏歹徒」　英勇畫面曝　　

以色列退出談判重申進攻拉法　加紐澳聯合聲明籲即刻停火

普丁首度公開表態「挺拜登連任」！　被指暗助川普

美政府通知國會「俄新型太空核武」進展！　恐威脅衛星網路

日風俗妹「嬰屍塞壁櫥」被捕！　家中又搜出2白骨化遺體

相差56歲嬤孫戀！24歲運匠「1暖舉」　80歲富婆愛上他狂追求

噁爆！她搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動　達美航空急返航

挪威情報機構警告　中國間諜遍布歐洲

晚安小雞慘了！律師曝：恐在「柬埔寨關完」才驅逐出境

女大生「處女名單」瘋傳！哈薩克大學個資外洩　近200人受害

籲國民黨「太陽」青年取代長輩　朱立倫：藍委助理也要找年輕人

【廣編】天心出道逾30年狀態始終如一！親曝「關鍵原因」：連老公都跟著做

EA《亙古魔戰》開發＋發行費39億元高到爆　前員工吐槽：沒人想買

Pyosik李星團戰踢回Chovy秀全場　KT打破Gen.G不敗金身

澳門春節大爆滿！年初三21萬人次入境

晨跑遇到「一大群歐告」結隊狂奔　他細看超問號：這狗長得怪怪的

曾敬驊大方告白李沐：我心中小太陽！《想見你》團隊新作「殺人犯愛上芭蕾少女」

北韓證實：金正恩指導「海鵰-6」地對艦飛彈試射　恐威脅南韓艦艇

尖叫雞賣力詮釋陳奕迅《浮誇》　狂破音仍堅強演唱網笑：快斷氣

國際熱門新聞

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

超級盃酋長冠軍遊行傳槍響　1死14傷

他「雙腿變藍」以為嚴重血栓　醫曝真相

普拉伯沃競辦：印尼將維持對台友好

搭機一半「蛆如雨下」爬滿座位狂蠕動

日幼稚園女師兼差酒店妹　停職處分她果斷離職

南韓與古巴宣布建交

男童收「爸病逝」噩耗　忍淚領完畢業證書奔喪

堪薩斯槍擊2死　女球迷：以為會死

北約：今年國防支出將有18成員國達標

俄羅斯宣布　暫停繳納北極會議年費

美股反彈收紅！　道瓊漲151點

日夫妻流血陳屍公寓　15歲兒認弒父被捕

更多熱門

相關新聞

即／高捷天花板監視器掉落　1女遭砸頭濺血

即／高捷天花板監視器掉落　1女遭砸頭濺血

高雄捷運鹽埕埔捷運站發生意外，就在11日下午，一台在天花板的監視器突然掉下砸到一名婦人的頭，當場造成婦人頭部受傷！

台中監視器全國最多　今年斥資逾億更新數位式

台中監視器全國最多　今年斥資逾億更新數位式

新娘被婚車司機強吻…大媽擋門逼她就範

新娘被婚車司機強吻…大媽擋門逼她就範

粗心女忘拔鑰匙　 警調監視器1hr逮偷車賊

粗心女忘拔鑰匙　 警調監視器1hr逮偷車賊

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

美前AV女優看脫口秀遭逮捕！只因1動作惹禍

關鍵字：

英國警察刀槍攻擊英勇救人監視器熱議

讀者迴響

熱門新聞

女護專生見男網友！失聯4天母急報警　找到人卻傻眼了

不只晚安小雞被捕　好友阿鬧「跪地被上銬」

快訊／開工快改道！　國3火燒車「出口封閉」

碩士面試8連敗　「改掉1雷點」秒錄取

妹子過年夜聽見嬤嬤在哭！仔細一聽尷尬爆

她活到58歲堅持當處女　拒絕15次求婚！此生絕不做愛

晚安小雞慘了！恐要關完才能回台

快訊／熊熊生了！

機長爆航空黑暗面！竟遭某航空公司董座放話惡整

25歲深田詠美「慘遭追稅千萬」

4生肖、4星座小心了！　過年後「恐出大事」

今晚變天轉雨！　明狂掉12℃

晚安小雞被逮！柬埔寨警方今開記者會　外交部回應了

「狼人殺女神」梁以辰突PO抱抱閃照！　爆新戀情

3嫌電擊棒強押1男　警開12槍救人

更多

最夯影音

更多
「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！

「財神爺對我笑」移工刮中百萬　現場大方分紅每人1000元！
晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞闖柬埔寨遭毒打？　疑自導自演..街景比對「是渡假海灘」

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

情人節高雄「雙鴨相會」　兩鴨合體浪漫親嘴太甜蜜

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面