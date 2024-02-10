　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超強法網！台中2024斥資逾億更新數位式監視器　全國最多

▲▼台中路口監視器數量全國最多，今年將斥資逾億更新數位式。（圖／台中警方提供，下同）

▲▼台中路口監視器數量全國最多，今年將斥資逾億更新數位式。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局目前在全市設置7254組監視器、3萬2036支鏡頭，數量為全國之冠，比台北市的1萬5千支還多出1倍。警方為了打擊犯罪，維護治安，建立牢不可破的電子城牆，今年更斥資1億多元經費，針對10年以上或重要路口的186組監視器，將類比式更換為數位式，鏡頭不但更清晰，傳輸速度更快，讓嫌犯行蹤無所遁形，更換工程年底前完工。

台中市政府從1999年至今，已投入逾21億元經費建置錄影監視系統，目前使用中的有7254組、3萬2036支鏡頭，比台北市1萬5千支多1倍，也比新北市的2萬8千支多，數量是全國之冠，無形的電子城牆，對於維護治安有極大功效。

▲▼台中路口監視器數量全國最多，今年將斥資逾億更新數位式。（圖／台中警方提供，下同）

警方指出，監視器每天風吹雨打，難免毀損，模糊的鏡頭、傾斜的角度，當然影響刑案偵辦，以去年為例，就編列9千4百多萬元維修，妥善率都在99％以上，所以台中市多年來刑案發生數持續下降、破獲數上升，除了達到市長盧秀燕「重大刑案每案必破而且快破」要求外，更獲得遠見雜誌評比全國治安第1名。

台中路口的監視器使用年限過久，加上大多數都是類比式，畫質較差，傳輸較慢，為改善這問題，警察局近年來建置及汰換監視器經費都維持6千6百多萬元，今年更提高至1億275萬元，逐步更換成數位式，2月中將公開招標，年底前完成更換。

ET快訊
豬哥亮大腸癌成家族病史！　謝金晶健檢「紅字竟飆破21項」
豪乳辣妹荷官坐鎮！　被警抄驚呆
不要「dragon」了　陸要正名龍為「loong」
人龍繞三條街搶紅包！　西螺福興宮湧25萬人潮
強烈冷氣團還沒走　半個台灣冰凍探8度
持有80張00929！　他每月多領1萬
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豪乳辣妹荷官坐鎮！擺滿「黃乖乖」盼一路發財　警抄賭場驚呆

超強法網！台中2024斥資逾億更新數位式監視器　全國最多

15年前保單「非本人親簽」獲退費　女業務被判吐回53萬獎金

南投1月蔬果抽驗3件農藥超標！上游業者來源交代不清遭罰3萬

除夕載婆婆回養護中心！媳婦開車碰撞救護車　她卡後座命危急搶救

員旅變惡夢！國3遊覽車「S型狂甩」壓扁轎車　釀情侶、母子亡22傷

下車沒忍住吐了？　乘客「一口口水」挨罰2萬元

新北男酒後騎大重機自摔　左臂骨折倒地哀嚎…驚人酒測值曝

暗夜直直衝！彰化轎車除夕夜失控撞民宅　水管爆裂、車頭慘撞爛

獨／律師組詐團應援3人遭收押　他還洩漏員警個資！害警遭騷擾

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

疑被超哥嗆聲...陳沂直播反擊 見聲明道歉：買我幫你嘴Toyz

見浪貓屍體橫躺車陣中　暖騎士溫柔撿起：別怕

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」　收費員哭了：我付

6歲童走失頻衝馬路嚇壞路人　暖警火速帶回與阿公團聚！

柴被媽警告不要亂吠 下秒玩起無聲轉圈圈

豪乳辣妹荷官坐鎮！擺滿「黃乖乖」盼一路發財　警抄賭場驚呆

超強法網！台中2024斥資逾億更新數位式監視器　全國最多

15年前保單「非本人親簽」獲退費　女業務被判吐回53萬獎金

南投1月蔬果抽驗3件農藥超標！上游業者來源交代不清遭罰3萬

除夕載婆婆回養護中心！媳婦開車碰撞救護車　她卡後座命危急搶救

員旅變惡夢！國3遊覽車「S型狂甩」壓扁轎車　釀情侶、母子亡22傷

下車沒忍住吐了？　乘客「一口口水」挨罰2萬元

新北男酒後騎大重機自摔　左臂骨折倒地哀嚎…驚人酒測值曝

暗夜直直衝！彰化轎車除夕夜失控撞民宅　水管爆裂、車頭慘撞爛

獨／律師組詐團應援3人遭收押　他還洩漏員警個資！害警遭騷擾

愛花如癡！柯建銘買牡丹蘭花取代鞭炮　落款「不老老柯」

紅包行情大公開！新加坡人催財最愛「這數字」　未婚還能一直領

3萬分之1機率！「罕見藍眼白化鹿」集體過馬路　他拍到3隻超幸運

三星Galaxy Watch睡眠呼吸中止偵測功能　獲美國FDA批准

台鐵新富站男子落軌　旅客拉回月台阻憾事

躺水溝5小時只為「偷窺底褲」！　特殊性癖引發性犯罪成隱患

雙北房價狂漲「近年買到算賺？」　網分析：不如買台南、高雄

陸劇消防帥男友報到！楊洋翻車演技　網狠批：都沒有進步

3秒錄音就能複製你！AI技術恐成詐騙新工具　專家提3招防騙

小甜甜布蘭妮自爆「一夜情電影男星」又說忘了　他被問火速變臉閃人

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

社會熱門新聞

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

約8千元啪啪妹子跑了　男忍5個月反擊

台南燒烤店除夕命案　他上門尋仇遭老闆捅死

台南機車行初一火警　居民驚見火光急報案

即／新竹初一連2火警！3人逃生不及葬身火窟

正妹工程師斜槓德州撲克亞洲稱冠！迷倒對手

快訊／士林九蓮寺初一遭祝融　頂加起火燒毀

媳婦開車碰撞救護車　婆婆卡後座命危急搶救

超美單親媽走過低潮　年收破百萬！

爆走片！婦拒繳15元停車費怒吼「才停1分鐘」

性愛賽「15帥+15醜男」供抽籤　她上當崩潰：怎抽都他

新北男跟「網紅詹姆士」同款！　超商白吃超大葡萄乾：我沒錢

南竿副連長不假外出　離營4hrs馬港天后宮廁所被抓

快訊／大年初一不平靜！　鹽埔漁港漁船失火

更多熱門

相關新聞

粗心女忘拔鑰匙　 警調監視器1hr逮偷車賊

粗心女忘拔鑰匙　 警調監視器1hr逮偷車賊

桃園一名36歲范姓女子騎機車前往市場採買年貨時，停車後忘了拔鑰匙，結果買完後發現車被騎走，警方獲報大量調閱週遭監視器畫面，立即鎖定38歲池姓男子，並發現池嫌正在停車，於是立刻趕往現場抓人，警方案發後不到1小時就將池男人贓俱獲迅速破案。

新北男拿漆彈槍打警分局監視器　這下慘了　

新北男拿漆彈槍打警分局監視器　這下慘了　

讓民眾找得到　台中警今年設169處機動派出所

讓民眾找得到　台中警今年設169處機動派出所

男破壞娃娃機行竊　台主雲端目擊報警逮賊

男破壞娃娃機行竊　台主雲端目擊報警逮賊

陸法院「舉報箱」旁裝鏡頭　稱用於安保

陸法院「舉報箱」旁裝鏡頭　稱用於安保

關鍵字：

監視器數位式中市警局

讀者迴響

熱門新聞

3歲女童「信義區跨年」走失14年　家人喊話：等妳團圓

大年初一「14點禁忌」注意！　第2點已經有人犯

即／台南燒烤店除夕夜傳兇殺命案

除夕節目「王彩樺愛的吻」親20秒　一票看呆

湧蓮寺國運籤「貴人一指笑顏開」　與去年同支

春晚名單6台灣藝人公開！

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

佳娜「身體藍藍的」尷尬認特殊性癖

姑姑突包「鼓起來紅包」　他一看金額傻了：444

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

除霉比小蘇打還強！內行媽曝「平價清潔神物」：超有效

百萬網紅發不出年終！躲海邊廢棄屋3天冷靜

紅包數字不要8！包8000元犯諧音禁忌

約8千元啪啪妹子跑了　男忍5個月反擊

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

更多

最夯影音

更多
婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...

婦怒吼拒繳15元停車費　收費員被罵哭：我付...
高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

高雄開首張1200萬刮刮樂頭獎　店員選的！得主：我有看錯？

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

爸爸退休前最後一趟列車　全家終點站迎接他超驚喜

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

柴柴被揉臉一直怪叫　馬麻無奈：牠自己要求的

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

梅西香港表演賽沒上場！　主辦宣布向球迷退款一半

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面