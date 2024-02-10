超強法網！台中2024斥資逾億更新數位式監視器　全國最多

▲▼台中路口監視器數量全國最多，今年將斥資逾億更新數位式。（圖／台中警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局目前在全市設置7254組監視器、3萬2036支鏡頭，數量為全國之冠，比台北市的1萬5千支還多出1倍。警方為了打擊犯罪，維護治安，建立牢不可破的電子城牆，今年更斥資1億多元經費，針對10年以上或重要路口的186組監視器，將類比式更換為數位式，鏡頭不但更清晰，傳輸速度更快，讓嫌犯行蹤無所遁形，更換工程年底前完工。

台中市政府從1999年至今，已投入逾21億元經費建置錄影監視系統，目前使用中的有7254組、3萬2036支鏡頭，比台北市1萬5千支多1倍，也比新北市的2萬8千支多，數量是全國之冠，無形的電子城牆，對於維護治安有極大功效。

警方指出，監視器每天風吹雨打，難免毀損，模糊的鏡頭、傾斜的角度，當然影響刑案偵辦，以去年為例，就編列9千4百多萬元維修，妥善率都在99％以上，所以台中市多年來刑案發生數持續下降、破獲數上升，除了達到市長盧秀燕「重大刑案每案必破而且快破」要求外，更獲得遠見雜誌評比全國治安第1名。

台中路口的監視器使用年限過久，加上大多數都是類比式，畫質較差，傳輸較慢，為改善這問題，警察局近年來建置及汰換監視器經費都維持6千6百多萬元，今年更提高至1億275萬元，逐步更換成數位式，2月中將公開招標，年底前完成更換。