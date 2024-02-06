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桃園女採買年貨忘拔鑰匙！ 警調海量監視器鎖定　1hr逮偷車賊

▲警方大量調閱監視器鎖定偷機車的池姓男子。（圖／中壢警分局提供）

▲警方大量調閱監視器鎖定偷機車的池姓男子。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名36歲范姓女子騎機車前往市場採買年貨時，停車後忘了拔鑰匙，結果買完後發現車被騎走，警方獲報大量調閱週遭監視器畫面，立即鎖定38歲池姓男子，並發現池嫌正在停車，於是立刻趕往現場抓人，警方案發後不到1小時就將池男人贓俱獲迅速破案。

▲警方大量調閱監視器鎖定偷機車的池姓男子。（圖／中壢警分局提供）

▲▼迅速掌握池嫌蹤跡，不到一小時就逮捕迅速破案。（圖／中壢警分局提供）

▲警方大量調閱監視器鎖定偷機車的池姓男子。（圖／中壢警分局提供）

桃園警方開始執行為期15天的「加強重要節日安全維護工作」，中壢分局普仁所於昨晚21時接到民眾36歲范女報案，說她在中壢區實踐路停車，因只想到市場採年貨，一時疏忽忘記將機車鑰匙拔起來，結果採買完回來就發現車子被偷走。

警員胡光昱立即依規定受理，普仁所所長甘博倫更立即組成專案小組，指揮員警分工擴大調閱監視錄影畫面，馬上就鎖定犯嫌特徵，更發現犯嫌在長江路剛停車，立即派遣警員陳庭嘉、宋威霆到現場抓人，短短不到1小時就順利將失竊車輛找回並將偷機車的池嫌逮捕，依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦，范女見到警方不到一時就把失車找回，也頻頻向警方道謝。中壢分局呼籲，常有車主因為粗心或是趕時間而會在停車之後忘記拔鑰匙就離開車子，讓有心竊取車輛的人有機可趁，造成自身財物損失，務必要將車子熄火之後，將鑰匙確實拔下後再離開，以防類似情形發生。

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