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大陸 大陸焦點 特派現場

「必須親一口」才能下車！新娘被婚禮司機強吻…大媽擋門逼她就範

▲▼安徽阜陽婚俗：新娘得讓婚車司機先親一口。（圖／翻攝自上游新聞）

▲新娘得讓婚車司機先親一口？（圖／翻攝自上游新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸一則影片7日在網上引發熱議。影片中，有人要求開婚車的司機必須親新娘一口，稱是當地的規矩。影片裡稱，有女子一身新娘打扮坐在車裡。車外，一名大媽表示，「開車的司機，必須親新娘一口……，必須要親，這有這規矩。」說完這話後，車外的人還集體起哄，「親！必須親！」

據《上游新聞》報導，影片留言區有網友要求刪除該影片，並稱已報警。該網友表示，自己在安徽阜陽當地從事婚車租賃工作，近期自己在接親過程中，看到這一幕，就拍了一個影片。

至於影片裡的內容是演繹還是其他，他說不清楚，「不知道是鬧著玩的還是什麼，但是是真實發生的，人家這樣說，我就這樣拍了，就覺得好玩。影片發布後，新娘本人及其家人要求刪除並已經報警，我已經刪除了，並要求其他的帳號也進行刪除。」

在2021年7月，有安徽阜陽宮集鎮的居民發布相似影片稱，宮集的規矩，新媳婦得讓司機先親一口。影片顯示，新娘子坐車裡，被要求「讓司機親一口」，新娘子表示並未聽說過這一習俗。

該影片發布者表示，自己也從事婚慶，「那是搞笑的，當地根本沒有這習俗。影片裡是朋友的老婆，搞笑的。」對此，宮集鎮政府也表示，他們向民政部門進行了了解，並未聽說當地有這一習俗。

另外，短影音平台上安徽當地一些從事婚車租賃的司機發布過一些類似的影片，都是要求新娘親司機一口。安徽滁州當地一名從事婚車租賃的人士就先後發布過個影片，一會是伴娘要親司機一口，一會是新娘。該人士表示，不是習俗，這是段子，拍著玩的。

隨後，阜陽民政局相關科室人員稱，當地並無此風俗，現在全省都在推進婚俗改革，「全阜陽都無此一說。」至於網路上的相關影片，他們也將進一步進行瞭解。

對此事，安徽省民政廳社會事務處回應稱，據瞭解，安徽根本沒有這一婚嫁風俗，「過去汽車沒有普及，沒有駕駛員，哪里來的『新娘必須要先親司機』一說，根本不可能。」後續，他們也將對影片內容進行瞭解核實。

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