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前AV女優看脫口秀「滑手機」！遭4警押出場上銬45分鐘　畫面曝光

▲美國前AV女優疑似因看秀時滑手機，遭警方押出場。（圖／翻攝自X／Lisa Ann）

▲美國前AV女優疑似因看秀時滑手機，遭警方押出場。（圖／翻攝自X／Lisa Ann）

記者閔文昱／綜合報導

滑手機成為現代人不知不覺成癮的生活習慣，但在某些場合滑手機，恐怕也會觸犯相關規定。美國前AV女優麗莎（Lisa Ann Corpora）近日就因為疑似在看脫口秀時，拿出手機使用，結果遭4名警察上銬帶走。畫面一出，引發熱議。

根據英媒《太陽報》報導，麗莎昨（4日）晚間到紐約無線電城音樂廳（Radio City Music Hall），觀賞喜劇演員麥特萊福（Matt Rife）的脫口秀表演，不料卻因疑似使用手機，被4名警察上銬帶離劇院。麗莎也在社群平台X發布相關畫面，只見她一邊被押離現場，一邊對著鏡頭大喊「我沒有做錯任何事，我想見麥特萊福，因為他是我的朋友」。

麗莎也在貼文中強調，她在演出期間不僅沒有使用手機，反而還很專注在這場演出上，事後她被上銬了45 分鐘，並被送往醫院。她也指控，警方的行為明顯是虐待和騷擾，讓她錯失了自己非常期待的演出，「對於我剛剛經歷的一切，我無話可說，『創傷性的』、『不必要的』和『極端的』情緒，就是我目前的感受。」

報導指出，麥特萊福的演出中並沒有禁止使用手機的規定，不過他確實不鼓勵觀眾在他表演時使用手機，至於麗莎是否真的是因為使用手機而被趕出場，麥特萊福截至5日晚間，還未針對此事進行回應。

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