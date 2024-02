前AV女優看脫口秀「滑手機」！遭4警押出場上銬45分鐘　畫面曝光

▲美國前AV女優疑似因看秀時滑手機,遭警方押出場。(圖/翻攝自X/Lisa Ann)

記者閔文昱/綜合報導

滑手機成為現代人不知不覺成癮的生活習慣,但在某些場合滑手機,恐怕也會觸犯相關規定。美國前AV女優麗莎(Lisa Ann Corpora)近日就因為疑似在看脫口秀時,拿出手機使用,結果遭4名警察上銬帶走。畫面一出,引發熱議。

根據英媒《太陽報》報導,麗莎昨(4日)晚間到紐約無線電城音樂廳(Radio City Music Hall),觀賞喜劇演員麥特萊福(Matt Rife)的脫口秀表演,不料卻因疑似使用手機,被4名警察上銬帶離劇院。麗莎也在社群平台X發布相關畫面,只見她一邊被押離現場,一邊對著鏡頭大喊「我沒有做錯任何事,我想見麥特萊福,因為他是我的朋友」。

This. Is. Not. A. Bit. Real life I was arrested tonight @mattrife show at Radio City Music Hall #wtf pic.twitter.com/mZLo9cBucf