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麥擱騙！中華電信推出兩妙招　讓消費者輕鬆遠離釣魚詐騙簡訊

▲▼主圖,中華電信,短網址,防詐騙。（圖／取自付費圖庫）

▲中華電信推出兩妙招，讓消費者輕鬆遠離釣魚詐騙簡訊。（圖／取自付費圖庫）

消費中心／綜合報導

近期有消費者反映收到積分／點數到期詐騙簡訊，內容冒用電信公司名義來騙個資，畫面和資訊內容幾可亂真，只要一點開進入假網頁，輸入的電話、信用卡資訊及驗證碼都會被第三方拿到。這種突如其來的點數／積分到期兌點通知、帳單未繳簡訊通知一下子很難辨識到底是真是假。為了保護消費者，中華電信貼心推出兩大破解方式，幫助消費者一眼看出簡訊真偽，再也不用擔心受騙！

詐騙簡訊四處橫行，許多消費者都曾收到過冒用各大電信公司名義所濫發的積分或點數到期簡訊，點開網址後顯示假的積分資訊讓人放鬆戒心，一看不得了！一大堆點數要過期了，一時心急跟著假網頁的指示輸入電話、帳號，再假借領取通知騙取OTP驗證碼，照著輸入完信用卡資訊及驗證碼後，畫面沒有進入下一個階段兌換禮物，這時才發現自己被騙已經來不及了！這類騙取民眾的信用卡資訊及驗證碼的手法花樣百出，令人防不甚防，中華電信為協助消費者遠離詐騙，推出「123六碼專屬簡訊號碼」和「專屬短網址https://cht.tw/x/xxxxx」，讓用戶可以快速判斷信息真假，絕不上當！

▲▼中華電信,短網址,防詐騙。（圖／中華電信提供）

▲中華電信推出「123六碼專屬簡訊號碼」和「專屬短網址」，保護消費者降低被詐騙風險。（圖／中華電信提供）

收到號稱中華電信發送的簡訊時先別急著點開網址，輕鬆二妙招，降低被詐騙的風險。

第一招檢查發送號碼是否為123開頭的六碼！中華電信針對用戶即日起全面升級簡訊發送號碼為「123六碼專屬簡訊」，這就好像ID證一樣，一看號碼就知道是中華電信的專屬碼！使用中華電信行動門號的網內用戶，只要認明123開頭的六碼簡訊發送號碼，例如：123-XXX，就可以清楚辨識該簡訊是由中華電信官方所發送出；用戶若發現不是用這個號碼，卻冒稱是中華電信的簡訊，更能提高警覺，避開詐騙陷阱。如果不是中華電信行動門號用戶，收到中華電信發出帶有短網址內容的簡訊，要如何判斷該不該點呢？來看看第二招教你避陷阱！

第二招檢視短網址是否為https://cht.tw/開頭！針對全台灣的消費者，無論是否為中華電信用戶都可以用此方式辨識。釣魚簡訊詐騙經常使用偽裝短網址來欺騙消費者，例如：收到點數/積分到期兌換贈品的簡訊通知，後面還有一串可疑短網址，誘導你點擊後輸入銀行的帳號密碼。好在中華電信也有因應妙招！「專屬短網址」服務，讓消費者只要檢查短網址格式是否為「https://cht.tw/x/xxxxx」，就能輕易判斷是否為官方內容，一舉識破真假；反之，如果不是官方的短網址格式，就絕對要小心，千萬不要誤點進去！

享受科技生活的便利，又想要遠離詐騙的陷阱！中華電信提供層層保護網，繼電話語音警示，防堵國際詐騙電話後，現在更多了「123六碼專屬簡訊號碼」與「專屬短網址」二大服務，讓消費者能比對判斷是否為官方簡訊或短網址，有效降低受騙風險。中華電信持續建立信任感，用心帶給客戶最安心的服務體驗。

*「123六碼專屬簡訊號碼」僅限中華電信行動門號用戶適用；「專屬短網址」中華電信及非中華電信之行動門號用戶皆適用

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關鍵字：

中華電信短網址防詐騙

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