抓到了！中市府查違法停車場　5家沒牌者業者都在草悟道周邊

▲春節期間，中市府抓違法停車場，5家違規通通在草悟道周邊。（示意圖，非違規停車場／交通局提供）



記者游瓊華／台中報導

農曆春節今天收假，不少人把握最後時間出遊走春，但各地停車場塞爆難找。台中市交通局為遏止業者趁機哄抬價格，在春節期間派員稽查一中、草悟道、逢甲商圈周邊民營停車場，共稽查22場，結果發現有5場未領有停車場登記證收費，且通通在草悟道周邊，年後將依規裁罰，最高可罰1萬5000元。

交通局長葉昭甫表示，農曆春節前已發函台中市民營停車場業者，要求春節連假期間的收費標準，必須符合交通局所備查的停車場登記證收費上限收費，並須明確將當日收費標準張掛在停車場入口明顯處，方便民眾選擇合適的地點停車、每小時的停車費用，藉由公開停車費率，避免民眾誤解停車場業者於農曆春節連續假期刻意漲價，造成民眾觀感不佳。

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葉昭甫指出，春節期間派員在一中、草悟道、逢甲商圈稽查停車場，總計稽查22場，結果有5家草悟道周邊的停車場，未領有停車場登記證收費，將在年後開罰。

「農曆春節百貨商圈和風景區湧入龐大人流和車潮，停車位常見供不應求，業者切勿心存僥倖哄抬收費」，交通局說明，停車場業者未依停車場登記證所備查的費率收費，交通局依法可處3,000元至1萬5000元罰鍰，如果繼續違規，得連續處罰且廢止停車場登記證，業者務必依規定營業，避免為停車場後續營運付出更大代價。

台中市停車管理處表示，農曆春節連續假期間，將不定期派員現場稽查，確認停車場業者依交通局核備的費率收費，若民眾發現有停車場哄抬停車費率，或未依公告費率收費等違規情事，均可撥打1999市民專線檢舉。