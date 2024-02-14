　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

抓到了！中市府查違法停車場　5家沒牌者業者都在草悟道周邊

▲抓到了！中市府抓違法停車場，5家違規通通在「1熱鬧商圈」。（圖／交通局提供）

▲春節期間，中市府抓違法停車場，5家違規通通在草悟道周邊。（示意圖，非違規停車場／交通局提供）

記者游瓊華／台中報導

農曆春節今天收假，不少人把握最後時間出遊走春，但各地停車場塞爆難找。台中市交通局為遏止業者趁機哄抬價格，在春節期間派員稽查一中、草悟道、逢甲商圈周邊民營停車場，共稽查22場，結果發現有5場未領有停車場登記證收費，且通通在草悟道周邊，年後將依規裁罰，最高可罰1萬5000元。

交通局長葉昭甫表示，農曆春節前已發函台中市民營停車場業者，要求春節連假期間的收費標準，必須符合交通局所備查的停車場登記證收費上限收費，並須明確將當日收費標準張掛在停車場入口明顯處，方便民眾選擇合適的地點停車、每小時的停車費用，藉由公開停車費率，避免民眾誤解停車場業者於農曆春節連續假期刻意漲價，造成民眾觀感不佳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉昭甫指出，春節期間派員在一中、草悟道、逢甲商圈稽查停車場，總計稽查22場，結果有5家草悟道周邊的停車場，未領有停車場登記證收費，將在年後開罰。

「農曆春節百貨商圈和風景區湧入龐大人流和車潮，停車位常見供不應求，業者切勿心存僥倖哄抬收費」，交通局說明，停車場業者未依停車場登記證所備查的費率收費，交通局依法可處3,000元至1萬5000元罰鍰，如果繼續違規，得連續處罰且廢止停車場登記證，業者務必依規定營業，避免為停車場後續營運付出更大代價。

台中市停車管理處表示，農曆春節連續假期間，將不定期派員現場稽查，確認停車場業者依交通局核備的費率收費，若民眾發現有停車場哄抬停車費率，或未依公告費率收費等違規情事，均可撥打1999市民專線檢舉。

ET快訊
抓到了！台中5停車場哄抬價格　違法將開罰
快訊／梁凱莉懷孕了！　李權哲情人節曬超音波照
4大超商「開工優惠」　咖啡、霜淇淋通通買1送1
告五人開唱　身分證「G開頭」優先搶票
《華燈》光小姐全來了！林心如豪發「Rose媽媽紅包」
買丸龜互毆！阿伯蔥花加太多　他喊「太扯了」開打
快訊／初五大火連燒4戶！　1人死亡
晚安小雞造假？網紅友哭了：沒人會拿生命開玩笑
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台灣第一人　蔡育田拿下倫敦藝術雙年展總會大獎

抓到了！中市府查違法停車場　5家沒牌者業者都在草悟道周邊

晚安小雞被凌虐是造假？網紅友澄清疑點：沒人會拿生命開玩笑

過年海鮮羹吃不完超頭痛　他一招秒變美味「大阪燒」

疑合約不完備　觀光署：年代省略條文即違法！旅客可持單據申訴

屏東殺回苗栗「準備7小時抗戰」　他一上國道驚呆：根本笑死

攝護腺指數莫名飆高　核磁共振融合切片助精準抓腫瘤

獨／受害旅客控年代旅遊合約藏陷阱　遭丟包後自付萬餘元才能回台

國旅被狂噴「有俗又好玩景點」？網曝1關鍵：其實到處都便宜

金門機場湧返台人潮！逾300人候補登機　出動2架次軍機疏運

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

台灣第一人　蔡育田拿下倫敦藝術雙年展總會大獎

抓到了！中市府查違法停車場　5家沒牌者業者都在草悟道周邊

晚安小雞被凌虐是造假？網紅友澄清疑點：沒人會拿生命開玩笑

過年海鮮羹吃不完超頭痛　他一招秒變美味「大阪燒」

疑合約不完備　觀光署：年代省略條文即違法！旅客可持單據申訴

屏東殺回苗栗「準備7小時抗戰」　他一上國道驚呆：根本笑死

攝護腺指數莫名飆高　核磁共振融合切片助精準抓腫瘤

獨／受害旅客控年代旅遊合約藏陷阱　遭丟包後自付萬餘元才能回台

國旅被狂噴「有俗又好玩景點」？網曝1關鍵：其實到處都便宜

金門機場湧返台人潮！逾300人候補登機　出動2架次軍機疏運

台灣第一人　蔡育田拿下倫敦藝術雙年展總會大獎

江宏傑實境節目爆口角！現場「起衝突」真相曝光

「每天20萬人」湧進北港走春　雲林警以科技監控守護交通安全

勇消變色男！送醉女回家抱竟喇舌摸胸　他自承「低賤」下場曝

哪裡可以種樹？　「臺灣好植地」告訴你哪裡缺「綠」

家裡變冷！聰明柴「開暖爐給自己吹」　呆坐面前仰頭享受吹暖風

鹽埕春節市集「冰的啦」！昔同事同處擺攤爆衝突　嚇壞逛街民眾

台東多良2休旅車對撞！駕駛衝對向「車頭爛毀」　4人受傷送醫

陸股為何全球獨跌？　陸媒：有利企業融資「不利投資人獲利」

似曾相似？鄭運鵬同款「德德」白毛衣　曬舊照喊：就是30年前的我

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

生活熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

要開工了！　5星座事業運飛上天

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

「晚安小雞」直播揭3大疑點！　反詐成員：看他回台怎麼演

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

買刮刮樂連中13張！妹子曝「選碼1技巧」紅包入袋

過年超好用！　LINE「8組免費貼圖」限時下載

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

辛苦了！　春節「忙炸職業」公開

初一、初二巧碰六日「沒補假？」　真相曝光

更多熱門

相關新聞

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

柳采葳情人節貼身洋裝小露性感UU　祝大家遠離渣男、渣女

農曆春節期間，國民黨高雄市議員白喬茵飛往新加坡旅遊，曬出享受露天泳池的比基尼照；此外，國民黨台北市議員柳采葳則趁著14日情人節，曬出身穿白色貼身長洋裝，胸前小露性感、雙手捧花的照片，祝福大家情人節快樂，更祝福大家遠離渣男、渣女。

女跨越武嶺護欄拍照　警廣播制止：摔下來是我們要處理

女跨越武嶺護欄拍照　警廣播制止：摔下來是我們要處理

紅包金額「被長輩嫌太少」！

紅包金額「被長輩嫌太少」！

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹5秒片超辣

玩刮刮樂「胸前狂晃」！肝連妹5秒片超辣

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

關鍵字：

停車場春節違規

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

要開工了！　5星座事業運飛上天

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

隱形富豪身價破2千億元　手上戴200元夜市錶

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面