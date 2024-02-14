摔下來是我們要處理！女跨越武嶺護欄拍照　警廣播制止：就是妳

▲走春民眾於合歡山武嶺冒險攀高，警方前往勸阻。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

春節連假接近尾聲，大批民眾趁著好天氣出門走春，合歡山地區出遊人潮也連日暴增，但有不少民眾違規跨越武嶺亭的護欄，或爬上懸崖峭壁邊拍照，險象環生；警方提醒這些違規行為依法最少可處1500元罰鍰，呼籲民眾注意安全、勿以身試法。

仁愛警分局指出，由於高山地區不時有強風且地形險峻，甚至部分地點地勢陡峭、緊鄰懸崖，太魯閣國家公園管理處已在危險邊坡旁設置禁止遊客攀爬或跨越護欄等告示牌，卻屢屢被無視；如翠峰派出所員警近日發現有一名女子於武嶺亭「跨欄」取景拍照，還得用警車擴音器大喊：「山壁上的小姐，不要攀越欄杆拍照！你去那邊拍照沒有比較漂亮！你摔下來是我們要處理！麻煩妳下來！小姐！就是在講你！還在拍照嗎！？」才讓該名女子聽勸離開。

武嶺停車場後方山壁也是部分民眾攀高拍照的「熱點」，導致巡邏員警也得隨之爬上陡峭的坡壁，逐一開口勸離，整天下來對體力和喉嚨都是沉重的負擔。

仁愛警分局提醒，民眾開車到合歡山地區出遊，應遵守交通規則和警方疏導管制措施；違規進入管制區域依《國家公園法》可處1500元以上罰鍰，該分局將偕同保七總隊共同管制、勸導以及取締，以維護民眾安全。