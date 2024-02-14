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大陸 大陸焦點 特派現場

2歲娃患「親吻病」！因奶奶咀嚼餵食　醫生：前期症狀像感冒

▲▼小孩,哭鬧,男嬰,嬰兒（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

▲2歲娃被診斷出親吻病。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者廖翊慈／綜合報導

湖北一名兩歲多的孩子王朔（化名）近日因反覆發燒前往就醫。經了解，王朔的奶奶怕他吃花生噎到，於是咀嚼後再餵給孩子，但其口腔帶有EB病毒，造成王朔被診斷出「親吻病」。醫生也呼籲，孩子免疫力較弱，家長們應做好個人衛生管理。

據《九派新聞》報導，湖北人民醫院小兒科李醫師表示，王朔的奶奶很愛他，但卻因為擔心他吃花生會嗆到氣管，將花生嚼碎後餵給他，結果奶奶攜帶了EB病毒，但沒有出現任何症狀。王朔因此反覆發燒不退。

▲。（示意圖／CFP）

▲李醫師呼籲家長，盡量避免「親吻」孩子。（示意圖／CFP）

李醫師指出，「親吻病」有潛伏期，孩子通常在被「親吻」後三到四天發病，典型的症狀為「發燒、喉嚨發炎、淋巴腫大」前期症狀如感冒般，有些孩子還會出現眼瞼浮腫，「若孩子高燒39度退不下來，應盡速送醫。」

她補充說道，EB病毒又稱為「第四型人類疱疹病毒」，成年人帶有EB病毒的比例很高，但由於免疫力強，通常不太會出現症狀，「親吻病的主要傳播途徑為唾液、飛沫傳染，親吻、口對口餵食、咀嚼餵食、舔食餐具等行為，都可能將病毒傳染給孩子。」

李醫師呼籲，對免疫力較弱的嬰幼兒來說，家長們做好衛生管理，注意自身是否帶有EB病毒，便是預防「親吻病」等疾病的重要措施之一。

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