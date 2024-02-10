超噁！腳指甲扭曲變形「倒鉤如惡魔角」　網驚：有味道

▲小拇指扭曲變形如惡魔角。（圖／翻攝自TikTok）



記者張方瑀／綜合報導

網路上最近瘋傳一段駭人影片，來自國外專門處理指甲問題診所Nails Queen的專家們在TikTok分享了一個極為罕見的案例。影片中有一名患者的腳趾甲竟長到如同電影中的惡魔角，讓網友們大為震撼，而該影片也吸引超過140萬次觀看。

這位患者的腳指甲問題主要集中在左腳的小趾，其指甲又長、又厚、又彎曲，看起來確實有點像電影中的惡魔角。這種異常的趾甲長相甚至會影響到他的行走，醫師最後直接採用剪刀將其修剪並進行了細部的修飾。

▲醫生盡力進行修剪。（圖／翻攝自TikTok）



另外，這位患者的大拇指指甲也有相同的問題，它們順著拇指生長，形狀如一頂頭盔，醫師也以同樣的方式進行了處理。這一罕見的病例也再次提醒大家，保持個人衛生與基本保養是相當重要的。

網友看到影片後大為震驚，紛紛留言討論，「那根本不是指甲，那是爪子」、「怎麼會有人等到長成這樣才處理」、「恐怖味道彷彿透過影片傳出來」，「平常要怎麼穿鞋？」，「醫生真的太偉大了」。