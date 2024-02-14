資訊戰專家入國會　沈伯洋最想問：國防部如何應對「三戰」？

▲民進黨新科立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

「資訊戰專家」新科立委沈伯洋今年挺進國會，他春節前接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，倘若有機會站上質詢台，質詢國防部長邱國正，他最想問的還是國防部對整體作戰的作為，如何面對中國法律戰、心理戰、輿論戰等「三戰」的攻擊，避免台灣人民對國軍的信心被影響。另對於TikTok（抖音國際版）等議題，沈說，他認為「管制內容」是下下策，重要的是讓民眾了解「中國透過演算法對我們做什麼」。

對於未來可能進入哪個委員會，沈伯洋持開放態度。他細數，以國家安全來講，國防及外交委員會是蠻重要的地方，不過面對地方滲透議題，可能著重在內政委員會，管控金流的相關部會則是在財政委員會，而目前「認知戰研究中心」隸屬法務部調查局轄下，這屬於司法及法制委員會的範疇，目前他還不清楚自己會被放在哪個位置，在不同委員會的方向可能都不太一樣。

沈伯洋話鋒一轉又說，除了國家安全外，他也非常關注人權相關的題目，例如過去待在NGO，長期關注司法改革、受刑人人權、數位隱私等議題，另外他過去曾關注收出養，這又屬於社會福利及衛生環境委員會關注的焦點。他說，在各個委員會之外，他亦希望延續對於開放國會的討論，希望跨黨派重新開會討論，繼續推動最後3項還沒有做完的改革，包括公務經費、利益衝突揭露、立法倡議連署平台等。

外界好奇，邱國正過去對沈伯洋共同成立的「黑熊學院」有所批判，未來若站上質詢台，將會如何應對？沈伯洋態度坦然，他指出，他最想問的還是國防部對於整體作戰的作為，例如在還沒有打仗前，如何面對中國法律戰、心理戰、輿論戰等「三戰」的攻擊？以前他在當學者時，每年都參加國防部舉辦的三戰研討會，當時也不斷詢問國防部的應對方式是什麼。

沈伯洋說，面對中國發動「三戰」想要影響台灣人民對於國軍的信心，國防部必須透過向人民說明「我看到了什麼，我看穿了什麼，我公布了什麼」，透過國防透明化，強化人民對於國軍的信心；另一方面，也必須強化軍人對國防部的信心，包括裝備採購、軍人福利都是必須被重視的項目。

此外，在專訪過程中，沈伯洋也談到自己對於TikTok（抖音國際版）、小紅書等中國社群平台的看法，他直言，這個議題分為3個層次：第一是使用過程中，TikTok等軟體會取得使用者的定位、相簿、資料、購物喜好等個人資料，有資安方面的疑慮；第二是不少台灣民眾對「演算法掌握在中國手上」渾然不覺；第三是在內容方面，中國會進行大量疑美的宣傳，但對他來說前兩點才是重點，第三點已有點枝微末節。

沈伯洋主張，管制「內容」是下下策，政府應該針對「演算法」進行管制，但是問題來了，面對沒有要在台灣落地的公司，要如何管制？若是以資安為由禁掉這個軟體，那其他中國軟體也要一起禁掉嗎？因此，他認為現階段可以做的事情是，要讓大家意識到「中國到底在對我們做什麼」，例如Facebook就是很好的例子，以前他都說Facebook是「敵人的戰場」，雖然它是美國的平台，但中國在上面做網軍很久了，倘若在別人已經經營很久的平台上作戰，很容易失誤或誤判。

沈伯洋舉例，最近兩次地方選舉、總統大選都出現一個現象，當政府試圖透過社群平台宣傳政績、回應輿情，卻陷入「完全打不出去」的窘境，原本可以獲得高流量的內容，突然之間就沒有流量了，要怎麼辦呢？他指出，或許「導流」會是一個解方，例如組建一個綜合性的網站，讓民眾知道，無論是透過Facebook、Instagram、Threads或其他社群平台，大家都可以隨時回到這個網站，了解真實的資訊，政府也能透過這個網站說明「做了什麼」，不要過度依賴社群平台，否則很容易被反噬。