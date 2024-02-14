　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

資訊戰專家入國會　沈伯洋最想問：國防部如何應對「三戰」？

▲▼ 2024民進黨總統大選開票之夜，沈伯洋。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨新科立委沈伯洋。（資料照／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／台北報導

「資訊戰專家」新科立委沈伯洋今年挺進國會，他春節前接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，倘若有機會站上質詢台，質詢國防部長邱國正，他最想問的還是國防部對整體作戰的作為，如何面對中國法律戰、心理戰、輿論戰等「三戰」的攻擊，避免台灣人民對國軍的信心被影響。另對於TikTok（抖音國際版）等議題，沈說，他認為「管制內容」是下下策，重要的是讓民眾了解「中國透過演算法對我們做什麼」。

對於未來可能進入哪個委員會，沈伯洋持開放態度。他細數，以國家安全來講，國防及外交委員會是蠻重要的地方，不過面對地方滲透議題，可能著重在內政委員會，管控金流的相關部會則是在財政委員會，而目前「認知戰研究中心」隸屬法務部調查局轄下，這屬於司法及法制委員會的範疇，目前他還不清楚自己會被放在哪個位置，在不同委員會的方向可能都不太一樣。

沈伯洋話鋒一轉又說，除了國家安全外，他也非常關注人權相關的題目，例如過去待在NGO，長期關注司法改革、受刑人人權、數位隱私等議題，另外他過去曾關注收出養，這又屬於社會福利及衛生環境委員會關注的焦點。他說，在各個委員會之外，他亦希望延續對於開放國會的討論，希望跨黨派重新開會討論，繼續推動最後3項還沒有做完的改革，包括公務經費、利益衝突揭露、立法倡議連署平台等。

外界好奇，邱國正過去對沈伯洋共同成立的「黑熊學院」有所批判，未來若站上質詢台，將會如何應對？沈伯洋態度坦然，他指出，他最想問的還是國防部對於整體作戰的作為，例如在還沒有打仗前，如何面對中國法律戰、心理戰、輿論戰等「三戰」的攻擊？以前他在當學者時，每年都參加國防部舉辦的三戰研討會，當時也不斷詢問國防部的應對方式是什麼。

沈伯洋說，面對中國發動「三戰」想要影響台灣人民對於國軍的信心，國防部必須透過向人民說明「我看到了什麼，我看穿了什麼，我公布了什麼」，透過國防透明化，強化人民對於國軍的信心；另一方面，也必須強化軍人對國防部的信心，包括裝備採購、軍人福利都是必須被重視的項目。

此外，在專訪過程中，沈伯洋也談到自己對於TikTok（抖音國際版）、小紅書等中國社群平台的看法，他直言，這個議題分為3個層次：第一是使用過程中，TikTok等軟體會取得使用者的定位、相簿、資料、購物喜好等個人資料，有資安方面的疑慮；第二是不少台灣民眾對「演算法掌握在中國手上」渾然不覺；第三是在內容方面，中國會進行大量疑美的宣傳，但對他來說前兩點才是重點，第三點已有點枝微末節。

沈伯洋主張，管制「內容」是下下策，政府應該針對「演算法」進行管制，但是問題來了，面對沒有要在台灣落地的公司，要如何管制？若是以資安為由禁掉這個軟體，那其他中國軟體也要一起禁掉嗎？因此，他認為現階段可以做的事情是，要讓大家意識到「中國到底在對我們做什麼」，例如Facebook就是很好的例子，以前他都說Facebook是「敵人的戰場」，雖然它是美國的平台，但中國在上面做網軍很久了，倘若在別人已經經營很久的平台上作戰，很容易失誤或誤判。

沈伯洋舉例，最近兩次地方選舉、總統大選都出現一個現象，當政府試圖透過社群平台宣傳政績、回應輿情，卻陷入「完全打不出去」的窘境，原本可以獲得高流量的內容，突然之間就沒有流量了，要怎麼辦呢？他指出，或許「導流」會是一個解方，例如組建一個綜合性的網站，讓民眾知道，無論是透過Facebook、Instagram、Threads或其他社群平台，大家都可以隨時回到這個網站，了解真實的資訊，政府也能透過這個網站說明「做了什麼」，不要過度依賴社群平台，否則很容易被反噬。

ET快訊
過年狂逼車出事了！　撞爛起火燒毀
起底年代旅遊「拐騙內幕」　他不忍全說了：欠地接社220萬
初四慘遭活埋！　52歲男送醫不治
她玩刮刮樂「胸前狂晃」！　網暈了：手機好震
晚安小雞柬埔寨遭毆　館長點出5疑點
只付單程機票！　年代旅遊爆行前突改航空
台灣一堆年輕人開雙B！他好奇問「經濟這麼好嗎」　達人吐原因
台灣隱形富豪「身價2000億」！手上卻戴200元夜市手錶
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

「貪官剋星」辦公室放滿動漫！　吳宗憲自嘲自己是「愛玩的大宅男」

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

資訊戰專家入國會　沈伯洋最想問：國防部如何應對「三戰」？

賴清德新內閣佈局受矚　5潛在人選點兵「民進黨色彩濃淡」成關鍵

美女議員泳池邊脫了！新年「打開浴袍」震撼全場：手機被盜

鎖定鄭文燦廝殺「桃園人政策對話」　牛煦庭曝光有這些「考題」

曝回屏東過年「必做3件事」　潘孟安：彈鋼琴、拜拜、參觀藝術季

年初四曬柯文哲雙手捂面照　黃國昌玩諧音哏喊：阿北出事啦！

曾自我懷疑沒資格談戀愛　陳昭姿畢生心願「代孕解禁」：我來墊底

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

「貪官剋星」辦公室放滿動漫！　吳宗憲自嘲自己是「愛玩的大宅男」

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

資訊戰專家入國會　沈伯洋最想問：國防部如何應對「三戰」？

賴清德新內閣佈局受矚　5潛在人選點兵「民進黨色彩濃淡」成關鍵

美女議員泳池邊脫了！新年「打開浴袍」震撼全場：手機被盜

鎖定鄭文燦廝殺「桃園人政策對話」　牛煦庭曝光有這些「考題」

曝回屏東過年「必做3件事」　潘孟安：彈鋼琴、拜拜、參觀藝術季

年初四曬柯文哲雙手捂面照　黃國昌玩諧音哏喊：阿北出事啦！

曾自我懷疑沒資格談戀愛　陳昭姿畢生心願「代孕解禁」：我來墊底

「房產等被法拍」創盛號倒閉　知情人士曝：整天被長官逼問

熟人性騷占7成　新性平三法「保護被害人」3／8上路

聊走他的心！下一個情人節換你甜蜜放閃

許明杰過年驚被追債2千！遭嗆「你在演哪齣啊」急發聲：快去警局

麥當勞「開春優惠券」快收！　搶吃大薯加1元多1件、蜂蜜奶茶買1送1

陸女來台旅遊8天！搭捷運見「這一幕」最吃驚：年輕男女都在刷

賴清德、蕭美琴祝情人節　下一秒「瞬間冷掉」：提醒明天開工上班

刮刮樂輸萬元「超商店員目睹送暖」！主持人瑪莉亞PO大哭圖：處處有溫情

黑衣騎士「當街撒鈔」！好心人撿回送警　他驚謝：爸媽紅包找到了

毛孩生命靈數怎麼算？　剖析9種性格特質「找到對的牠」

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

政治熱門新聞

美女議員新年辣爆！承諾「打開浴袍」真的脫了

鎖定鄭文燦廝殺「桃園人政策對話」　牛煦庭曝光有這些「考題」

賴清德新內閣佈局受矚　5潛在人選點兵

「貪官剋星」辦公室放滿動漫！　吳宗憲自嘲自己是「愛玩的大宅男」

擺脫直男形象！　蔣萬安拍「情人節陷阱問答片」喊：我越來越彎了

沈伯洋最想問　國防部如何應對「三戰」？

曝回屏東過年「必做3件事」　潘孟安：彈鋼琴、拜拜、參觀藝術季

年初四曬柯文哲雙手捂面照　黃國昌玩諧音哏喊：阿北出事啦！

「最想砍唐鳳數發部預算！」　徐巧芯第1志願鎖定國防委員會

曾懷疑沒資格談戀愛　陳昭姿盼推「代孕解禁」

被點名參戰2026新北市長　洪孟楷：迫不及待要「開議」

比市政還累！蔣萬安代班太太「一打三」　嚇：趕快提前上工

藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

梅西遭中港兩地封殺！　綠委嘆：把足球當政治威而鋼

更多熱門

相關新聞

藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

藍營要賴清德「即問即答」　綠要藍委看法規：別讓立院成憲政怪物

藍白陣營希望總統當選人賴清德就任後到立院國情報告，且要採即問即答模式。對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今（13日）表示，賴清德釋出善意，不代表國民黨團可以予取予求，請國民黨立委好好把條文法規研讀清楚，依法接受立法院詢答的是行政院長，憲政體制不容逾越，希望國民黨團不要過度膨脹自身權力，讓立法院成太上機關、憲政怪獸，這絕對不是社會所期待跟樂見的。

賴清德雲林發福袋人氣旺！排隊人龍廟外繞三圈　漏夜不睡卡位

賴清德雲林發福袋人氣旺！排隊人龍廟外繞三圈　漏夜不睡卡位

藍白擬邀賴清德國情報告　綠樂見「李登輝模式」：要即問即答請提修憲

藍白擬邀賴清德國情報告　綠樂見「李登輝模式」：要即問即答請提修憲

蔡英文初三拜年發文「在路上」　網友心疼：居然還在等...

蔡英文初三拜年發文「在路上」　網友心疼：居然還在等...

國防部偵獲共機2架次、共艦4艘　嚴密監控應處

國防部偵獲共機2架次、共艦4艘　嚴密監控應處

關鍵字：

沈伯洋民進黨國防部邱國正立法院

讀者迴響

熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

苗栗小7女店員遭挾持　現場驚悚畫面曝

「鄭運鵬帥兒」德德開IG了！　高清圖集曝光

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

隱形富豪身價破2千億元　手上戴200元夜市錶

0056、00878、00919　超狂月配10萬加薪表公開

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

16888福袋拚3千萬別墅！只賣出480份...老闆喊卡不賣了

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

新娘「和未婚夫舅」激戰被抓包　婚禮當場取消

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面