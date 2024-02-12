國防部偵獲共機2架次、共艦4艘　嚴密監控應處

▲共機動態。（圖／國防部提供）



記者杜冠霖／台北報導

國防部12日公布最新即時軍事動態，自昨凌晨6時至今凌晨6時，偵獲共機2架次、共艦4艘，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

時值春節期間，但中共軍機仍頻繁在台海周邊活動，小年夜至今，國防部已連4天偵獲共機、空飄氣球等在台海周邊活動。

對於共機行蹤，國防部表示，自2月11日0600至2月12日0600時止，偵獲共機2架次、共艦4艘次，持續在台海周邊活動，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。