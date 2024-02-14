　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

家居細節「5大風水禁忌」　大門對臥室恐夫妻失和

▲▼房子,大樓（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲屋內示意圖。（示意圖／取自Pexels）

記者鄒鎮宇／綜合報導

俗話說一命二運三風水，風水與每個人的命運息息相關。儘管現代人對風水的重視有所降低，但在日常生活中，即便是微小的細節，若觸犯了風水的忌諱，也可能對生活產生巨大的影響。因此，以下整理了家居風水的5大禁忌，提供參考。

1. 窗台作床，危機四伏
 由於環境限制，許多住宅將窗台改為睡床使用。儘管這樣可以充分利用空間，增加床的寬度，但一不小心可能弄破玻璃或導致嚴重的傷亡事故。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2. 床頭靠空，缺乏安全感
 睡床是休息的地方，若床頭留空，會使人感到缺乏安全感。當人在熟睡時，身體可能不自覺地向四周移動，頭部可能因此移出床範圍而受傷。

3. 飾物兇猛，影響脾氣
 在家中擺放具有兇猛形象的裝飾物，如日本軍刀、猛虎等，可能使人脾氣暴躁，容易衝動。相反，懸掛吉祥飾物則有助於營造和諧的氛圍。

4. 房門對大門，引起口角
 大門代表一家人對外的氣口，掌管著一家的氣運。如果房門直對大門，容易引起家人口角，對夫妻感情也可能產生負面影響。

5. 入門先見廚廁，退運之宅
 現代建築中，有時一進門就能看到廚房、餐廳或浴廁。這樣的風水配置，可能引起退運，並不合理。家居中，遵從基本的風水禁忌，有助於營造良好的氛圍，影響家人的健康與運勢。

ET快訊
趙小蘭妹妹車禍亡　吳欣盈震驚「閨蜜才約好參加寶寶抓周」
快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」
甜美護專生初一失聯4天　找到人卻傻眼了
西門町捷運站旁開槍！　4人中彈
快訊／陸籍漁船越界！　拒檢翻覆2死
一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」餐廳放閃　2照片釣出孫女
晚安小雞「沒被毆打、搶劫」！　網刷一排：最好關到哭
抽籤看龍年運勢！鹿港天后宮靈籤線上抽

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

年薪破400萬！科技女主管「收入是男友的5倍」　爸媽反對她爆苦惱

一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

家居細節「5大風水禁忌」　大門對臥室恐夫妻失和

晚安小雞「沒被毆打、搶劫」遭捕！網友刷一排活該：最好關到哭

滿山粉紅泡泡　東勢林場春節賞櫻超浪漫

國道匝環道翻車「死傷飆升58%」　今年9處靠一招讓駕駛自動減速

收假車潮湧現！國道多路段車多雍塞　估晚間7時後解除

最新機上盒廢止名單　91款別買

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞逃出來了！驚魂一夜　「遭電擊棒凌虐」傷勢曝光

孫自信勁舞「扭腰＋擺臀」　完美對拍爺卻只埋頭吃飯

魚販遇阿姨喊ㄍㄨㄟ頭給我　他滿頭問號結果是「鮭頭」

印尼移工失控強抱女店員　她哀號尖叫民眾急幫拉開

兒來警局探班「怕生不敢進門」爸拿冰誘惑...猶豫一秒衝懷裡

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

年薪破400萬！科技女主管「收入是男友的5倍」　爸媽反對她爆苦惱

一輩子的愛！「阿公溫柔直盯嬤」閃瞎餐廳客人　2照片釣出孫女

家居細節「5大風水禁忌」　大門對臥室恐夫妻失和

晚安小雞「沒被毆打、搶劫」遭捕！網友刷一排活該：最好關到哭

滿山粉紅泡泡　東勢林場春節賞櫻超浪漫

國道匝環道翻車「死傷飆升58%」　今年9處靠一招讓駕駛自動減速

收假車潮湧現！國道多路段車多雍塞　估晚間7時後解除

最新機上盒廢止名單　91款別買

路口碰撞！機車橫躺汽車引擎蓋上　路人傻眼：怎麼騎的？

晚安小雞「惹怒柬埔寨警方」比黑幫還可怕　她曝：吃不完兜著走

花蓮女搭火車屏東訪友迷路　枋寮警買車票+千元零用金助返家　

土耳其金礦場山崩「9人失聯」！　學者警告：氰化物恐威脅環境

陳勢安「揪心單曲」霸榜4冠王　重現經典瞬破600萬觀看

陳傑憲連任隊長「要更有野性」　餅總點名郭俊麟扛大任

真的沒聽錯！　子瑜罕唱中文「Cover徐佳瑩神曲」甜嗓迷倒30萬粉

快訊／晚安小雞被捕　18萬粉臉書「全清空」

趙小蘭妹妹車禍離世　吳欣盈喊「閨蜜才約好下周參加寶寶抓周」

春節旅遊6天5夜「禁小孩帶3C產品」！阿翔老婆出招：習慣真的很恐怖

給點隱私...貓上廁所沒關門　小奴才趁機偷戳手手還拍頭

生活熱門新聞

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

要開工了！　5星座事業運飛上天

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

屏東殺回苗栗「7小時抗戰」　他一上國道驚呆了

「晚安小雞」直播揭3大疑點！　反詐成員：看他回台怎麼演

晚安小雞位置找到了！　旁邊一整排度假飯店

晚安小雞柬埔寨園區遭毆？館長曝5疑點

「5生肖」慘了！2024犯小人「恐衰一整年」

南鯤鯓國運籤出爐！「不須作福不須求」

初五「破五日」別說這字！　迎財神6禁忌一次看

不婚不生「1張圖超衝擊」　他嘆：台灣經濟哪裡差？

越南導遊「阿孝」救援台灣旅客！　火速調派7車接送100人

免費下載！22款「卡比獸桌布」超可愛

更多熱門

相關新聞

鹽埕春節市集「冰的啦」　擺攤爆衝突嚇壞逛街民眾

鹽埕春節市集「冰的啦」　擺攤爆衝突嚇壞逛街民眾

曾是同事的廖姓男子（35歲）和徐姓男子（46歲），後來各自創業當起老闆，過年期間兩人不約而同在高雄市知名的新樂街鹽埕春節市集擺攤，雙方因競爭起了口角，昨日晚間廖男先跑去徐男的攤位嗆聲，過不到一個小時，徐男就叫了衛姓表弟到廖男的攤位，一言不發就把鞋架推倒，掀翻桌子，導致球鞋散落一地，也讓正在逛街的民眾嚇了一大跳，警方獲報後，在晚間將涉嫌動手的衛男約談到案，訊後發生衝突的3人依強制、恐嚇等罪送辦。

熱炒店聚餐唱歌被嫌難聽　8人大亂鬥酒瓶狂砸全掛彩

熱炒店聚餐唱歌被嫌難聽　8人大亂鬥酒瓶狂砸全掛彩

初五開市迎財神！命理師曝禁忌「這6樣千萬別拜」

初五開市迎財神！命理師曝禁忌「這6樣千萬別拜」

威力彩衝3.4億！　初三「2生肖」賭運旺快買

威力彩衝3.4億！　初三「2生肖」賭運旺快買

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

初二回娘家　3禁忌不要犯「迎整年好運」

關鍵字：

家居風水禁忌安全感脾氣口角

讀者迴響

熱門新聞

90歲阿嬤初三遊溪頭走失　離奇陳屍2km外溪谷

快訊／網紅晚安小雞被逮！柬埔寨警控「散布不實訊息」

台灣一堆年輕人開雙B！達人吐原因

陸女來台8天！搭捷運見1事吃驚：年輕人都在刷

英國The Body Shop瀕臨破產！2500員工恐失業

快訊／《全明星》凱莉懷孕了！

王心凌「41歲無P圖照」曝！外甥過年曬同框

要開工了！　5星座事業運飛上天

台灣60萬以下新車僅剩這幾款

即／晚安小雞遭柬警逮捕　刑事局證實揭他涉犯3罪名

快訊／破天荒！大樂透提前封牌　台彩：13、14日皆可對獎

即／晚安小雞左胸T恤疑剪刀所為　柬國警方出手調查

大改款TOYOTA RAV4有望今年見

綜藝大哥錄影前「背板激戰舞群」

欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

更多

最夯影音

更多
屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了

屏東16888福袋只賣480份　老闆喊卡：全額退費不賣了
晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

晚安小雞柬埔寨直播疑失聯　刑事局：未接獲家屬求援

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

台網紅闖柬詐騙園區遭暴打　「生死未卜」老婆發聲求助

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

晚安小雞直播「現身報平安」　網質疑：現金搶走手機不留？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面