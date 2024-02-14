家居細節「5大風水禁忌」　大門對臥室恐夫妻失和

▲屋內示意圖。（示意圖／取自Pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

俗話說一命二運三風水，風水與每個人的命運息息相關。儘管現代人對風水的重視有所降低，但在日常生活中，即便是微小的細節，若觸犯了風水的忌諱，也可能對生活產生巨大的影響。因此，以下整理了家居風水的5大禁忌，提供參考。

1. 窗台作床，危機四伏

由於環境限制，許多住宅將窗台改為睡床使用。儘管這樣可以充分利用空間，增加床的寬度，但一不小心可能弄破玻璃或導致嚴重的傷亡事故。

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2. 床頭靠空，缺乏安全感

睡床是休息的地方，若床頭留空，會使人感到缺乏安全感。當人在熟睡時，身體可能不自覺地向四周移動，頭部可能因此移出床範圍而受傷。

3. 飾物兇猛，影響脾氣

在家中擺放具有兇猛形象的裝飾物，如日本軍刀、猛虎等，可能使人脾氣暴躁，容易衝動。相反，懸掛吉祥飾物則有助於營造和諧的氛圍。

4. 房門對大門，引起口角

大門代表一家人對外的氣口，掌管著一家的氣運。如果房門直對大門，容易引起家人口角，對夫妻感情也可能產生負面影響。

5. 入門先見廚廁，退運之宅

現代建築中，有時一進門就能看到廚房、餐廳或浴廁。這樣的風水配置，可能引起退運，並不合理。家居中，遵從基本的風水禁忌，有助於營造良好的氛圍，影響家人的健康與運勢。