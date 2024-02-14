鹽埕春節市集「冰的啦」！昔同事同處擺攤爆衝突　嚇壞逛街民眾

▲廖姓男子的鞋攤遭人掀翻，鞋子散落一地。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

曾是同事的廖姓男子（35歲）和徐姓男子（46歲），後來各自創業當起老闆，過年期間兩人不約而同在高雄市知名的新樂街鹽埕春節市集擺攤，雙方因競爭起了口角，昨日晚間廖男先跑去徐男的攤位嗆聲，過不到一個小時，徐男就叫了衛姓表弟到廖男的攤位，一言不發就把鞋架推倒，掀翻桌子，導致球鞋散落一地，也讓正在逛街的民眾嚇了一大跳，警方獲報後，在晚間將涉嫌動手的衛男約談到案，訊後發生衝突的3人依強制、恐嚇等罪送辦。

鹽埕警分局七賢路派出所是13日晚間9許接獲報案，稱鹽埕區新樂街與瀨南街口的鹽埕新春市集攤位有遭推倒情事，警方獲報後立即趕赴現場。

▲警方火速逮捕涉嫌動手的衛姓男子（中）。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

警方初步了解，該賣球鞋攤位負責人廖姓男子表示，當時攤位遭到不明人士以徒手翻覆攤架後離去。案經警方細究，起因是另一名同樣在市集擺攤賣球鞋之徐姓男子與廖男之前曾為同事，現各自創業當老闆，本次在新春市集因同業競爭，廖男在昨晚8時許曾至徐男攤位嗆聲並發生口角，引起徐嫌不滿，遂教唆表弟衛姓男子（29歲）等人至廖男攤位，以徒手推倒其攤架，妨害其生意。

廖男雖向警方表示不願追究提吿，但警方認為廖男嗆聲及徐男推倒攤架行為，已涉嫌恐嚇罪，警方於2小時內已通知徐姓主嫌及衛姓男子到案說明，並分別依刑法強制、恐嚇等罪嫌將徐、廖等人移送高雄地檢署偵辦，並將循線儘速通知其餘共犯到案說明移送偵辦。