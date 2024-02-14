熱炒店聚餐「唱歌被嫌難聽」牙起來　8人大亂鬥酒瓶狂砸全掛彩

▲柳川西路一間熱炒店昨晚發生鬥毆。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西區昨（13日）晚發生鬥毆事件！兩桌互不認識的客人於柳川西路一間熱炒店在大年初四聚餐，席間因年節氣氛佳，還互相敬酒，未料酒過三巡，其中一桌的楊姓男子，嫌另一桌廖姓男子唱歌難聽，竟趁著酒意對廖男怒嗆「別再唱了！」引起廖男一夥人不滿，雙方人馬共8人大打出手，以徒手、丟酒瓶等方式互毆，全部人都掛彩，而嗆聲的楊男傷勢最重，全身、頭部均有擦挫傷，幸經送醫治療無生命危險。全案警方依聚眾鬥毆罪將涉案8人移送法辦。

台中市第一警分局指出，昨日深夜11時許接獲報案，稱柳川西路二段與五權路口發生打架情事，立即派遣快打部隊共15人前往處理。

據查，昨晚是大年初四，適逢年節期間，廖男（58歲）與2名親友到附有卡拉OK的熱炒店用餐，楊男（31歲）則與7名親友該店聚會，雙方互不認識，因過年氣氛感染，雙方席間為慶祝過年，一度互相舉杯敬酒。

酒過三巡，廖男開始唱歌，未料楊男認廖男唱歌難聽，竟走上前要求「別再唱」，廖男不滿遭批評，2人爆發口角糾紛。

由於兩邊人馬均喝了不少酒，劇情從2人的口角糾紛，演變成8人全武行大亂鬥，除以徒手互毆，還有人拿酒瓶往對方身上砸，導致8人全部掛彩，其中以帶頭嗆聲的楊男傷勢最嚴重，全身、頭部都有擦挫傷。

警方到場喝止雙方動作，並通知救護車將受傷7人送醫，另1人因傷勢較輕，自行就醫；所有人經送醫治療無大礙，全案警詢後，將廖男等3人、楊男等5人，依聚眾鬥毆罪移送台中地檢署偵辦。

▲雙方人馬喝了不少酒，口角後以徒手、丟酒瓶方式互毆。（圖／民眾提供）