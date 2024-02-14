鬼門關前救回OHCA患者　高級救護員今年再增36生力軍

▲台中市消防局今年新增36名高級救護技術員，投入第一線工作。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

高級救護技術員是消防局第一線執行各種重大案件的關鍵角色。根據消防局統計，2022年無呼吸心跳（OHCA案件）急救成功率32.87%、康復出院人數為120人，2023年提升急救成功率為35.56%、康復出院人數為150人，約3%左右，今年再增添36名高級救護技術員，投入第一線運作，盼能讓台中急救力再拉升。

台中市消防局表示，為期3年的「提升大台中緊急救護能量計畫」，包含辦理3期高級救護技術員訓練、增購高階救護器材及建置救護訓練教室，從多面向提升台中市緊急救護品質，使急救處置能更有效延伸至救護現場，不僅讓台中急救力再創新高，增加36名高級救護技術員，也提供市民更好、更即時的救護治療。

消防局說明，高級救護技術員不僅執行心肺功能停止、心肌梗塞、腦中風、重大外傷、氣喘等救護案件高級救命術，同時也是擔任教育訓練及品管的重要角色，並成為連結院前緊急救護與院內醫療照護的關鍵，讓危急病人生命延續並有良好的預後。

消防局補充，該訓練在2022年培訓30名、2023年年培訓36名，均全數通過甄試，台中市高級救護技術員人數(含調入人員)已自125人提升至195人，六都排名已進步至第4名，今年將培訓44名，預估總人數能達240人以上。

隨高救人力及高階救護器材的提升，消防局OHCA案件急救成效顯著，從2022年急救成功率為32.87%、康復出院人數為120人，2023年已提升急救成功率為35.56%、康復出院人數為150人。

此外，中市消防局今年也有87名新進消防人員，投入消防工作，1月下旬進行職前訓練，包含因應台中轄區火災特性，編排各式課程，包含火場安全機制、煙層判讀等等，各式初任消防工作面臨火災搶救任務，需要立即熟悉的實務性課程。87名消防人員後續分配至各單位，紓解人力不足的情況。