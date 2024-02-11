連鎖迴轉壽司店吃生魚片　醫師姪子「敗血性休克」險喪命！

▲黃醫師搶救多日，將姪子從鬼門關拉回。（圖／黃俊德醫師授權使用）

記者鄺郁庭／綜合報導

「過去7天，壓力爆表，因為做夢也沒想到，今年過年前，竟然會在加護病房幫自己的姪子洗肝+洗腎！」台中榮總重症加護內科、腎臟科、一般內科主治醫師黃俊德10日在臉書發文，分享姪子吃生魚片差點喪命，在他搶救多日後將人從鬼門關拉回的故事，眾人看了也驚呼連連。

黃俊德表示，他3日早晨一如往常晨跑的過程中，突然接到大哥電話，得知姪子很不舒服，診所醫師建議轉診到醫院，他急忙回家梳洗更衣前往醫院。原本他猜測，姪子上個月因總膽管結石阻塞，該不會又是膽道發炎復發，可回家洗完澡用電腦一查，卻沒在醫院急診系統找到姪子的名字，「後來用名字查詢，赫然發現被擺在急救室！點進去一看，血壓只有50/27，心跳130，呼吸35！我立馬取消週末所有行程，飛奔回急診！」

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他到醫院後，抽血檢驗報告出爐，已是嚴重的敗血性休克合併急性肝腎衰竭，「速聯繫啟動MARS+CVVHDF，做洗肝、洗腎，並且聯絡值班內科總醫師協調簽住加護病房。」這時候，電腦斷層掃描出來，出乎意外沒看到原先認為的膽管阻塞的證據，「反而看到急性肝衰竭時的periportal edema表現」，還意外看到脾臟腫大且梗塞。

在一連串的聯絡和交班後，他接到媽媽的電話，「面對多重器官衰竭，肝衰竭MELDNa score 46分，統計數據3個月的死亡率高達71-100%的事實，我只敢跟老媽說：需要住加護病房洗肝洗腎，病情不太樂觀！」

姪子入住加護病房4小時後，血壓終於達標，「因全台每年用MARS洗肝的個案數很少，多數人員都沒經驗，我聯絡了中部原廠技術人員，結果在請育嬰假，趕緊改聯絡北部的技術人員下來協助支援，然後跟我們的透析護理師，一起架設MARS + CVVHDF，於晚上10點順利完成上機，開始治療。」

治療兩天後，姪子血壓回穩，但肺部開始出現另一個狀況、血氧下降，在決定插管前，他想先嘗試使用高流量氧氣鼻導管治療，「調整CRRT脫水速度到1000ml/hr，坐在姪子床邊觀察成效，希望有機會撐過去。5-10分鐘後，血氧回升到90以上，1個小時後，血氧回到100，然後再把脫水速度下調回150。終於在第三天晚上僥倖逃掉插管接呼吸器的命運。」

不過，因為急性肝衰竭死亡率高達70%-100%，他仍啟動了肝臟移植的程序，告知大哥要做準備，聯絡器捐協調師、一般外科醫師，為最壞的情況預做準備。在姪子血壓回穩，呼吸穩定後，他為了尋找病因，特別請腸胃科的學姐幫忙做肝臟切片。

之後，幫姪子洗完第四次MARS後，追蹤動脈血的同時，發現黃疸指數已經穩定，沒有再反彈回升，於是決定先觀察肝功能回復情況。終於在第五天，姪子比較清醒了，「詢問之下才知道，他原本就地中海貧血，免疫力低下，2/1晚上和朋友去百貨公司內的某連鎖迴轉壽司店吃了生魚片後，回家幾小時開始腹部絞痛，狂瀉20多次到凌晨。」

接著姪子在2日早上開始腳痛、肩膀痛、無法走路，到骨科診所打NSAID後，痛雖緩解，但腹痛持續，下午又到腸胃科診所看診，但情況仍然沒有好轉。3日早上則開始出現呼吸困難、頭暈起不來的情況，全身黃疸再次去腸胃診所就診時，診所醫師趕緊提醒要轉診大醫院，「看起來像是腸炎弧菌引起的感染性腹瀉，在免疫不全下，又嚴重脫水休克後，引發嚴重敗血性休克和肝腎衰竭！」

黃俊德表示，經過六天奮戰後，終於把姪子從鬼門關拉回，順利轉到普通病房，「多虧大家的幫忙，才能人定勝天，把死亡率高達70%以上的肝衰竭，奇蹟似的救回，在此向每一個被我電話騷擾過的同仁深深致謝！」

貼文一出，網友們不禁驚呼連連，「好驚險喔！」「一邊發抖著一邊把文章看完，恢復健康真的是太好了！恭喜學長的姪子」、「這個是什麼驚心動魄的鬼故事？姪子真的是有大福報才能有您救護」、「真的是新年最棒的禮物，醫護人員都辛苦了」、「看完文章好想大喊一聲：『超帥！根本榮登國民叔叔！』辛苦黃醫師與整個醫療團隊」、「看文字就覺得好緊張，好在有圓滿的結局，真是鬆了一口氣。」

※本文獲黃俊德醫師授權引用