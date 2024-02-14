人妻拚8年首懷孕　親友一聽女嬰「秒甩4字」讓她怒了：腦都裝什麼

▲人妻拚8年首懷孕，親友一聽女嬰「秒甩4字」讓她非常傻眼。（圖／取自免費圖庫pexels）

網搜小組／趙蔡州報導

即使性別平等觀念已提倡很長一段時間，許多現代人仍存有重男輕女的觀念。一名女網友表示，自己跟老公結婚8年卻一直沒有懷孕，直到最近做了試管終於成功，不料周遭的親友得知懷的是女嬰時，都會安慰她一句「沒關係啦」，讓她真的非常生氣，「這些人到底頭都裝了什麼」。

原PO在Dcard表示，她跟老公交往了6年、結婚了8年，但一直都沒有懷孕，直到去年做了試管終於成功，然而懷孕後很多親友都會問，是弟弟還是妹妹啊，她都會很開心說是妹妹，沒想到對方就會回「沒關係啦」，讓她非常生氣，「是在沒關係啥，我有說有關係嗎」。

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她感嘆，「我已經很難得有一個孩子了，有就很好了，這些人到底頭都裝了什麼」。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「很遺憾你身邊的人的觀念是如此，辛苦了」、「我懂，我自己的媽媽，聽到我懷女娃，也唉聲嘆氣，到現在我仍然很介意」、「我都直接回，現在人不生小孩，有就不錯了，還挑什麼」、「自己的小孩都是寶貝，而且你的備孕路程還這麼辛苦，不用理別人，小孩是你的」。