　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大哥失業！媽打電話「多討1紅包」原因傻眼　他嘆：有工作活該嗎

▲▼過年、紅包、發紅包、領紅包、給紅包、春節、農曆春節。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO被媽媽要求多給一個紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「包紅包不是心意嗎？沒包根本沒差吧？」一名網友發文表示，他大哥最近失業了，結果媽媽竟打電話給他，要求多給一個紅包，但他還沒領薪水、年終獎金，要求這個沒道理吧？現在是有工作就活該嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「重男輕女也不要太過分」為標題發文直呼，「奇怪耶！」他大哥失業明明與他無關，但媽媽卻打電話給他，要他多準備一個紅包，「就當我哥包的，不答應就拿我哥對我很好來情勒我」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO透露，他現在不但還沒領薪水，且有沒有年終獎金都不知道，「現在要求我這個沒道理吧？」豈料媽媽卻說哥哥臉皮薄，沒有包紅包就不敢回家，「包紅包不是心意嗎？沒包根本沒差吧？」他也無奈表示，從小到大，媽媽都只擔心哥哥，不擔心他，明明兩人都在外面租房子上班，「我也過得很辛苦好嗎？現在是還有工作就活該嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些父母很奇怪，能力強的就必須幫能力不好的，不然就特別愛情勒」、「直接把本來要包的紅包改成機票，飛出去玩算了，反正爸媽也不在乎你的感受」、「紅包裡面留字條、寫借據，說是要包的紅包費用，等一年後憑單領取」、「被這樣要求還真是傻眼」、「把原本要包的金額分成兩包給，解決」。

ET快訊
講電話「超多人有1習慣」　她不解：到底為什麼？一票爆共鳴
周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」
新北4樓公寓僅19萬　「比買車還便宜」
快訊／巧連智再發3聲明！
快訊／台61「遭大貨車撞飛」　他躺路肩慘死
挪用10億公款！　查扣驚見一排豪車
發錢！　6項津貼「提前入帳」
肯德基「6品項」漲價！　蛋撻變貴了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法　 5生肖要躲春

高雄議員新年前敬軍117旅　致贈慰問金關懷送暖振士氣

遊泰國男友全程擺爛　還要求「刷卡回饋對分」！妹子怒：不如獨旅

陸稱「空飄汽球擾台」是民生用途　氣象署：不清楚是否為氣象監測

巧連智再發3聲明！承諾如期出刊至2025年　巧虎周邊、舞台劇持續

大哥失業了！媽急打電話「提1要求」　他心寒：我也很辛苦好嗎

輔大校長涉背信「任期結束才遭判刑」　教團怒轟教育部：早該停聘

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

用飲料來決定性別趴結果！　「有無加珍珠」喝了才知道

儒哥評超甲組醋飯真的不好吃　正妹嚐1口「有點苦」：快吐了

糊塗爸以為女兒走失　緊張打電話卻在肩上

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

賣場買即期牛小排吃到拉肚子　高雄男氣壞控：連3塊都發臭

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

周五變天！3地迎雨　過年前大降溫「挑戰冷氣團」

12星座2月「財運、事業、愛情」運勢曝！獅子要積極參加聚會

「立春」要來了！命理師曝「存168元」招財法　 5生肖要躲春

高雄議員新年前敬軍117旅　致贈慰問金關懷送暖振士氣

遊泰國男友全程擺爛　還要求「刷卡回饋對分」！妹子怒：不如獨旅

陸稱「空飄汽球擾台」是民生用途　氣象署：不清楚是否為氣象監測

巧連智再發3聲明！承諾如期出刊至2025年　巧虎周邊、舞台劇持續

大哥失業了！媽急打電話「提1要求」　他心寒：我也很辛苦好嗎

輔大校長涉背信「任期結束才遭判刑」　教團怒轟教育部：早該停聘

分析：哈瑪斯在加薩北部重新集結　準備對以色列發動新攻勢

和逸飯店台南西門館　打造卡通頻道主題燈籠

55歲玉女李之勤露面了！　超驚人狀態曝光：維持30年前體重

情人節送禮必看！全台8家特色甜點懶人包　紅寶石巧克力增添浪漫

中信育樂承接臺中市成棒隊　新隊名、球衣農曆年後亮相

蔡英文接見哈德遜研究所　感謝美國政府重視台灣安全議題

新加坡必住、必吃攻略！無邊際泳池酒店坐擁海景　經典辣椒螃蟹超鮮美

去散步好興奮！4狗狗集體扯下「主人褲子」　他被迫裸體街上奔跑

Selina復工吐寵愛宣言「想給他最好的一切」用真蠶絲尿布奢寵嫩嬰小腰果

嘉義市表揚優良公車駕駛　黃敏惠盼鄉親多給掌聲與鼓勵

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

生活熱門新聞

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

孕婦產後大出血！台大醫衝急診　竟是女兒北一女老師

這貼圖太大！從LINE爬出「塞滿螢幕」爆恐懼

立春5生肖須迴避！命理師教「轉帳開運法」

正向影響YouTuber　眾人點名2頻道

即／2小時2跳電！承億酒店：今晚餐費+入住全免單

尾牙抽中頭獎「爽拿iPhone」　他見外盒傻眼

不是三上悠亞！AV女優YTR「訂閱最高是她」

2／3送神日！禁忌、開運一次看

LINE掃QRCode加好友　小心被盜帳號

獨／草莓每斤飆破600元！果農喊30年未見　農糧署：病蟲害減產3成

鳳梨酥吃膩了！拜訪日本客戶　PTT推2伴手禮

台灣虎航夏季航班第3波優惠來了！單程機票799元起　10點開搶

台灣人放假就超愛出國？　大票人搖頭

更多熱門

相關新聞

包2千給小孩「紅包卻被亂丟」！一票曝原因

包2千給小孩「紅包卻被亂丟」！一票曝原因

農曆新年將至，不少人煩惱紅包要怎麼包。一名網友就說，小時候只要收到200元就覺得很開心，不過他現在包1、2000元給周遭的小孩，對方卻沒有特別開心，甚至還會亂放，讓他好奇現在小孩是不是無法感受收到紅包的喜悅感？文章曝光後，網友紛紛表示「平常零用錢更多」、「通膨啊，拿到2000元也無感」。

家人過年約出國！他1原因被迫扛全部費用

家人過年約出國！他1原因被迫扛全部費用

大哥失業！媽逼女兒「紅包多準備1份」...她心寒

大哥失業！媽逼女兒「紅包多準備1份」...她心寒

竹北市又發錢了　2月1日直接入帳

竹北市又發錢了　2月1日直接入帳

外送平台「3大超殺新春好禮」來了

外送平台「3大超殺新春好禮」來了

關鍵字：

紅包重男輕女匿名公社

讀者迴響

熱門新聞

快訊／曹佑寧爆娶王淨「本人16字親發聲」！

35歲男存下440萬　靠利息躺平：幹嘛結婚

即／知名女星北市遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫痛哭

王淨爆閃婚曹佑寧！「交往不到1年就登記」

4樂天女孩變被告！深夜抵廉政署訊問到天亮

「全台有雨」時間曝　過年變天恐有冷氣團

韓瑞希疑自爆「約砲安孝燮」！IG秒改口

三上悠亞來台「現場無P原圖」瘋傳！臉上2部位變樣

IG女網紅是詐團首腦　住處搜出330萬現金

溫翠蘋認13天前遭踹肚「痛到蹲地尖叫爆哭」

電梯門一開傻眼！　單身女驚見「情侶活塞運動」愣在原地

胡瓜兒被拍「喇舌馬尾妹」！

莎莎「跟偉晉道歉」IG慘被洗版！

即／雲林廠房遭掃射！滿地彈殼驚悚畫面曝

害偉晉丟工作？網點名莎莎惹怒Lulu

更多

最夯影音

更多
雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了

雪碧嗆Toyz「嘴臭被打應該的」　他反擊：破麻，回去伺候乾爹..挨告了
知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

知名女星北市東區遭狂踹　坐騎樓掩面尖叫不斷痛哭

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

日本2正妹盲測「超哥丼飯」　吃一口評2分：米飯超派甲

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

吳宗憲上《夜夜秀》狂被消音　虧Albee：為什麼不敢笑？

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

瞞父母向銀行貸款100萬　她勇敢坦承爸媽回應惹淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面