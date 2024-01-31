大哥失業了！媽急打電話「提1要求」　他心寒：我也很辛苦好嗎

▲原PO被媽媽要求多給一個紅包。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「包紅包不是心意嗎？沒包根本沒差吧？」一名網友發文表示，他大哥最近失業了，結果媽媽竟打電話給他，要求多給一個紅包，但他還沒領薪水、年終獎金，要求這個沒道理吧？現在是有工作就活該嗎？貼文曝光後，引發底下網友討論。

這名網友在「匿名公社」上，以「重男輕女也不要太過分」為標題發文直呼，「奇怪耶！」他大哥失業明明與他無關，但媽媽卻打電話給他，要他多準備一個紅包，「就當我哥包的，不答應就拿我哥對我很好來情勒我」。

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原PO透露，他現在不但還沒領薪水，且有沒有年終獎金都不知道，「現在要求我這個沒道理吧？」豈料媽媽卻說哥哥臉皮薄，沒有包紅包就不敢回家，「包紅包不是心意嗎？沒包根本沒差吧？」他也無奈表示，從小到大，媽媽都只擔心哥哥，不擔心他，明明兩人都在外面租房子上班，「我也過得很辛苦好嗎？現在是還有工作就活該嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些父母很奇怪，能力強的就必須幫能力不好的，不然就特別愛情勒」、「直接把本來要包的紅包改成機票，飛出去玩算了，反正爸媽也不在乎你的感受」、「紅包裡面留字條、寫借據，說是要包的紅包費用，等一年後憑單領取」、「被這樣要求還真是傻眼」、「把原本要包的金額分成兩包給，解決」。