人夫外遇害妻龍鳳胎流產　竟和小三私生2個！正宮崩潰提告

▲高雄人妻拼試管嬰兒生下一兒，沒想到小三早已生兩個。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名人妻與戴姓丈夫婚後3年好不容易懷上龍鳳胎，但某日人妻發現丈夫開著載著女子出遊，雙方口角衝突導致人妻流產，後來人妻又去拼試管嬰兒，再產下一子，沒想到人妻去申請戶籍謄本時，赫然發現戴姓丈夫早已和小三在外面生下2個孩子，崩潰提告丈夫和小三求償500萬元，法院審理後判丈夫應賠50萬元，小三則賠30萬元。

判決指出，人妻與戴姓丈夫是2014年結婚，婚後人妻原本還有工作，但為了準備懷孕辭去工作，並在2016年經試管療程懷上龍鳳胎。沒想到懷孕期間，人妻和母親外出時巧遇丈夫開車載著陌生女子，為了安撫懷孕的妻子，丈夫簽下協議書，承諾如果外遇，願意無條件同意離婚，並給付精神慰撫金500萬元。

過沒多久，兩人還是經常爭吵，某次兩人吵得激烈，人夫甩門外出，結果人妻氣得肚子劇烈疼痛，子宮破裂大量出血，經送醫急救後雖撿回一命，但所懷龍鳳胎不幸夭折，但人妻為了維繫婚姻，決定調養身體後再嘗試試管受孕，後來終於產下一個兒子。

人妻原以為從此可以高枕無憂，沒想到2022年她因工作需要申請戶籍謄本時，才發現戴姓老公竟早已領養了兩個和小三所生的小孩，讓人妻崩潰，後來雙方協議離婚，小孩由人妻撫養，戴姓人夫則每個月給3萬元的撫養費。

人妻心有不甘，提告戴姓人夫和小三侵害配偶權，求償500萬元，法院審理時，人夫辯稱離婚時已經付了一筆錢，也每個月給撫養費，不應該再賠償，但法官認為人夫和小三的行為，的確已侵害人妻的配偶權，並根據雙方的學歷、收入等條件，判人夫應賠償50元，小三則應賠30萬元為宜，全案可上訴。