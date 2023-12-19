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懷了女寶！公婆卻嘆「生男的比較好」　隊友妙回1句被讚爆

▲▼懷孕,孕婦,媽媽。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲原PO懷的是女寶寶。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

有些長輩重男輕女，覺得孩子就得是男生！近日有位準媽媽透露，她已經知道自己的小寶貝是女孩，結果公婆就表明自己想要的是「孫子」，所幸老公霸氣回1句，馬上讓兩人沒再多說什麼。貼文曝光後，底下網友紛紛留言大讚。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她目前懷孕中，「最近性別揭曉是女生！」只不過，公婆得知後，卻表明生男孩會比較好。這時，老公馬上給力反問，「我們家是有皇位要繼承嗎？沒有就不要煩！」然後公婆就閉嘴了。

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「是男是女都不重要，小朋友平平安安最重要，不用聽一些長輩講瘋話」、「健康最好，男女隨緣」、「什麼年代了，還在生男的比較好」、「健康就好，還管男的女的」、「重要的是小孩要身體健康」、「生男生女一樣好！平安就好」、「以後會多個兒子」。

其中還有不少網友大讚，「有皇位要繼承嗎？你隊友是神隊友」、「隊友給力，按個讚！這年頭生女兒娶一個半子回家」、「終於有正常隊友了」、「隊友神回」、「有神隊友就是讚」、「有這樣的另一半可以放心很多」、「恭喜獲得好老公」、「讚！好老公」、「這是炫耀文嗎？最後恭喜喜獲千金」。

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