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見證高雄車站的興衰蛻變！舊有遺構立足綠廊道　歷史記憶牆說故事

▲▼高雄驛帝冠式車站的賦歸，當年遷移時局部切割拆除的車站牆體，以「歷史記憶牆面廊道」方式展示及保存於復興一路西側鐵路綠園道上。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄驛帝冠式車站遷移時局部切割拆除的車站牆體，以歷史記憶牆面廊道方式展示及保存。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

隨著2021年高雄驛帝冠式車站的賦歸，代表高雄城市新願景的啟動，而當年為了遷移局部切割拆除的車站牆體遺構，如今也以「歷史記憶牆面廊道」方式展示及保存於高雄車站東側綠園道上，後續園道內除了提供市民休憩運動環境，也融入歷史性城市美學及穿越性道路，更結合周遭自行車道路網，藉以串聯周邊商圈、活絡商業發展。

工務局表示，2002年為保留具有歷史及城市記憶的帝冠式舊高雄車站，將車站主體移往原址東南方82公尺處，而當年遷移時局部切割拆除的車站牆體，如今也以「歷史記憶牆面廊道」方式展示及保存於復興一路西側鐵路綠園道上。市府將切割的9片牆體配置成4座組合結構，近日已完工，牆版規劃與綠園道作結合，以展現牆版遺構歷史意義與日治時期構造及材料的呈現，可提供民眾日常休憩之空間，並強化在地連結，成為園道內新亮點。

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▲▼高雄驛帝冠式車站的賦歸，當年遷移時局部切割拆除的車站牆體，以「歷史記憶牆面廊道」方式展示及保存於復興一路西側鐵路綠園道上。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高雄驛帝冠式車站遷移時局部切割拆除的車站牆體，以歷史記憶牆面廊道方式展示及保存。（圖／記者吳世龍翻攝）

新工處進一步說明，舊牆版外觀保留當時拆除之材料，去除後期的表面漆面，展現原始的樣貌、色澤，佇立於綠園道上之牆版突顯其周邊開闊無際藍天與盎然綠地景色。牆版背面設置鋼構扶壁，主要係為結構及耐震安全考量，透過扶壁與牆版結合，其鋼構線條與牆版開口可讓遊客看到自然光影隨時間的變化，同時設置解說版更可加深遊客對於高雄車站發展的歷程。

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