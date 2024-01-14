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整頓服儀！台鐵公司再出招　票選10大「耳目一新」車站激勵士氣

▲▼台鐵公司新制服。（圖／台鐵）

▲台鐵公司化為提升服務品質和觀感，要求員工落實服儀規定。（資料圖／台鐵）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今年元旦轉型國營公司，為提升形象、服務品質，要求落實服裝儀容規定，包括女生瀏海不能超過眉毛、男生不能頭髮過耳和留長髮等，且要穿著制服，近來不少員工頻收糾正單，為整頓服儀，台鐵公司再出招，2月將舉辦票選10大「耳目一新」車站，激勵員工提升服務品質和服儀穿著，獲選車站員工將敘獎。

台鐵轉型國營公司，也嚴格要求員工紀律和服裝儀容，以及服務品質，日前台鐵也發出電報，除重申服儀規定外，且公告將派人查核，查核重點包括男生頭髮過耳、留長髮、蓄鬍子；女生瀏海超過眉毛，兩側瀏海沒有置於耳後；不按規定穿著白色襯衫、黑色長褲，制服、襯衫應紮入褲子內；應著黑色全包式皮鞋、包鞋，深色褲子長度需遮住腳踝等項目。

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近來也不少員工收到服儀糾正單，包括有員工未配戴制帽、未戴領帶、沒穿著台鐵制服，或穿著非制服外套，以及非制服黑色羽絨背心，也有員工頭髮過耳未束齊，皆接獲糾正警告單。

台鐵除派員查核服儀外，近日研議再出新招，要採鼓勵方式帶動員工落實服儀規定、提升服務品質，台鐵公司規劃，2月將舉辦票選10大車站，擬開放民眾透過手機掃QR-Code投票，票選心中最優質車站。

不但參加投票民眾可抽獎有機會獲得超商禮券等禮物外，獲選耳目一新的10大車站員工還可敘獎。台鐵公司也規劃推動微笑服務，提升旅客觀感，不定期派出神秘客平衡考核，以及定期查核和自主檢查。

台鐵公司表示，公司化後為鼓勵員工做好服儀規定，不只糾正服儀缺失，也希望透過獎勵的方式激勵員工，預計3月可公布票選10大車站，屆時也會規劃頒獎活動。

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