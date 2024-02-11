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走春不用跑遠！高雄水岸萬花迎龍年　市區滯洪池變五彩繽紛花海

▲▼後勁溪益群橋盛開的花卉。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲左營綠園道盛開的花卉。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

為迎接新年的到來，高市府水利局在各處水岸綠地及滯洪池種植十多萬株各色花卉，且自元旦假期後已陸續綻放，目前大樹舊鐵橋、茄萣海岸公園及後勁溪等地花海已先後盛開，後續左營綠園道花海也將進入盛開期，花期將持續到春節假期過後，歡迎市民前往散步觀賞。

水利局表示，後勁溪益群橋上游左岸以大片波斯菊搭配益群橋的圓拱造型，有欣欣向榮的象徵，讓市民春節走春時可沐浴在花海中，同時欣賞河面景色；大樹舊鐵橋部分則在步道旁種植了約36,500株矮牽牛，紅白粉綠的組合像似彩帶迎接遊客迎向新的一年，帶著對新年嶄新的期待走向天空步道。

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▲▼後勁溪益群橋盛開的花卉。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲楠梓益群橋盛開的花卉。（圖／記者吳世龍翻攝）

茄萣海岸公園也在步道周邊種植20,000多株矮牽牛、萬壽菊及一串紅等，讓市民朋友在新春期間踏青、賞花、看海景；另外於完工後便大受歡迎的左營綠園道，也配合春節布置了矮牽牛、鼠尾草、孔雀草、金魚草及雞冠花等數種花卉，數量達40,000多株，讓市民們可藉由五彩繽紛的花海忘卻都市中的繁忙，有個愉快的春節假期。

▲▼後勁溪益群橋盛開的花卉。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲茄萣海岸公園周邊步道盛開的花卉。（圖／記者吳世龍翻攝）

水利局強調，往年春節花海盛況一直廣受好評，今年更針對各區域的自然景觀搭配各色應景花卉及布置方式，營造絕佳美景，歡迎市民在在春節期間過來散步賞花及拍照打卡，同時也請市民朋友記得要愛護這些花卉，不要踩踏或將花摘走，讓下一個來的民眾也能一同欣賞。

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