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欠債6000萬！羅宋麵包名店「創盛號」宣布倒閉　年初二寄信通知員工

▲創盛號宣布倒閉，在大年初二結束營業。（圖／創盛號提供）

▲創盛號宣布倒閉，全台7家門市在大年初二結束營業。（圖／創盛號提供）

記者楊惠琪／台北報導

以羅宋麵包聞名的「創盛號」連鎖麵包店，去年爆發倒店潮，還傳出員工遭欠薪、營業虧損、經營階層發生投資糾紛等爭議。現在又在春節期間向員工發出內部信宣布倒閉，7家門市只營業至大年初二（2/11），內部信指出，因門市虧損嚴重，始終無法補平虧損，負載狀況沒有改善，向員工致歉「新年期間告知噩耗，我們盡力了！」

「創盛號」日前寄發內部信給員工，提及這兩年經歷許多意外，導致管理出現問題，門市虧損嚴重、百貨包底不足，物料大漲，導致成本不斷墊高，雖不斷調整經營，卻始終無法補平虧損，公司負債的狀況沒有改善，這半年來為了讓同仁正常領薪，公司不斷到處借款。

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「創盛號」內部信指出，截至年前，累計向銀行與民間借貸金額高達五、六千萬，主管們也非常辛苦，身兼數職就算，好幾個月都沒有正常領薪過活，「過著連除夕夜身上都沒有現金的困境，所以我們真的必須止血，放棄經營！」

「創盛號」也宣布，包括新泰店、富國店、雙連店3間街邊店，以及百貨的微風南京創盛號、微風北車創盛號、微風北車捲捲人生、中友百貨捲捲人生等7家門市，於2月11日結束營業，另石牌、大江、三重門市因有其他公司有意接手，公司將無條件轉讓。

至於員工薪資部分，內部信指出，將推派同仁代表向勞工局提出「政府代墊薪資」，並給予非自願離職單，提供同仁辦理補助。文末並強調，公司真的努力了，太多的意外與人為因素，讓我們瞬間跌入谷底，且負債已讓公司內部無法營運與生活。營收光給付利息都不夠支付薪資與貨款，動產與不動產均設定抵押也因繳不出貸款準備被拍賣，真的只能忍痛放棄不能再撐了。

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