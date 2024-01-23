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日本拉麵店「去年倒閉店數」創新高　物價飆漲扛不住

▲▼拉麵。（圖／CFP）

▲拉麵是風靡全球的日本美食。（示意圖／CFP，下同。）

記者吳美依／綜合報導

東京商工研究（東京商工リサーチ）指出，2023年日本倒閉與歇業的拉麵店數量達到史上最多，其中大部分業者都是小本經營，雖然在新冠疫情期間，透過政府補助撐了下來，但疫情過後，來客數卻沒有恢復，加上難以負荷物價飆漲，最終黯然退場。

東京商工研究發布「2023年拉麵店破產趨勢」調查報告指出，拉麵是人氣極高的國民食品，如今倒閉與歇業情況卻在加速惡化。去年一共倒閉45間，不僅是前一年的2.1倍，更超越了2013年的43間。另外，歇業或解散一共29間，也超越了2018年的13間。

如果從地區來看，最嚴重的是關東地區的14間，其次為中國地區的8間，再來是近畿地區的7間。

▲▼拉麵。（圖／CFP）

報告分析，去年倒閉的拉麵店中，高達88.8%資本額未滿1000萬日圓，更有86.6%員工不到5人，幾乎都是小本經營。事實上，拉麵店開業資金門檻低，因為不需要大型店鋪，或者投資高級烹飪設備，但也因此同行競爭激烈，很難透過漲價，緩解經濟壓力。

此外，拉麵店等餐飲業受到新冠疫情影響，獲得0貸款、縮短營業時間及歇業補償等豐厚政府支援，但在疫情穩定下來後，卻未恢復疫情前來客數，加上食材、水電高漲，勞動力不足也導致人事成本提高，種種因素都使得資金周轉壓力更大。

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