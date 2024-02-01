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恆大遭清算非終點！　經濟學家：中國房地產危機「尚未觸底」

▲恆大地產樓盤。（圖／CFP）

▲恆大地產樓盤。（圖／CFP）

文／中央社

過去兩年間，中國房地產開發商接連發生財務危機，令許多購房者信心逐漸喪失，房地產已成賠錢貨，更進一步衝擊經濟。分析指，恆大被清算並非一連串事件終點，中國房地產的危機尚未觸底。

據紐約時報中文網，中國的購房者曾堅信「房子是最安全的投資」，這種信念曾令中國房地產業成為經濟的支柱，然而過去兩年間，隨著開發商面臨巨額債務危機，房屋銷售額驟降，原本信念逐漸轉為「房子已是賠錢的投資」。

失去對房地產的信心是中國政策制定者所面臨日益嚴重的問題，原本預期消費需求在解除了嚴格的疫情管制後將增加並拉抬經濟復甦，但房地產市場的不振卻拖累了經濟。

中國恆大集團29日被香港法院裁定強制清算後，不但使中國房地產行業的困境更加嚴峻，更代表有紀錄以來時間最長的衰退。報導引述法國外貿銀行（Natixis）首席亞太經濟學家艾雷洛（Alicia Garcia Herrero）稱，「市場尚未觸底，還有很長的路要走。」

報導指出，2021年以來，已有50多家中國房地產企業出現債務違約，包括曾經主導中國房地產市場的兩家企業「恆大」和「碧桂園」。在恆大身陷財務風險之時，原本被視為業界模範生的碧桂園也在去年10月傳出債務違約。

碧桂園去年12月未完工建案預售額為人民幣69.1億元，與2022年同期相比下降69%。這個象徵公司未來收入的重要指標已連續9個月下降。2023年下半年的整體預售額與2022年同期相比則下降了74%。

麥格理證券（Macquarie）首席中國經濟學家胡偉俊（Larry Hu）在一份研究報告表示，房地產市場低迷帶有「自我應驗」的性質，因為房地產開發商的債務困境讓買家望之卻步，位房產銷售帶來壓力，而新的業務卻無法解決開發商的財務問題。

他說，「2024年需要留意的關鍵是，中央政府是否以及何時會介入，承擔起阻止低迷蔓延的主要責任。」

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