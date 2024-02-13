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好天氣維持到開工！周五變天「高溫暴跌9度」兩地轉雨

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▲開工後北部將轉為濕涼天氣型態。（示意圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今(13日)大年初四各地天氣晴朗穩定，但受到輻射冷卻影響，晚上至明日清晨局部地區仍有10度或以下低溫，白天氣溫緩慢回升，北部高溫可以來到25度或以上，中南部26至28度，甚至不排除接近30度。氣象署提醒，周五東北季風增強，北部天氣轉涼，白天高溫由前一天的25到27度，降到18、19度，其他地區高溫也會略為下降。

氣象署稍早針對8縣市發布低溫特報，受到輻射冷卻影響，各地早晚氣溫明顯偏低，今晚至明日清晨台南以北局部地區仍有12度以下低溫，其中在新北至彰化、南投局部地區有10度左右或以下低溫發生的機率。氣象署指出，明天大年初五、後天初六開工，輻射冷卻效應持續影響，日夜溫差大；白天氣溫緩慢回升，各地為晴到多雲，僅花東地區、恆春半島有零星短暫雨。

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▲▼天氣趨勢（圖／氣象署）

▲今晚到明晨仍有低溫。（圖／氣象署）

氣象署提醒，周四(15日)晚上至周五(16日)，東北季風增強，北部天氣轉涼，白天高溫由前一天的25到27度，降到18、19度，其他地區高溫也略為下降，各地低溫則沒有太大變化；另外，鋒面通過，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。不過，周六(17日)東北季風減弱，白天北部氣溫將再回升。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲▼未來一周溫度變化。（圖／氣象署）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

氣象達人彭啟明表示，在高壓迴流帶來的東南到偏南風的影響下，明天白天的氣溫緩慢回升，北部高溫可以來到25度或以上；中南部更高，大概26至28度，內陸地區不排除有接近30度的高溫，日夜溫差很大。這樣的天氣可以維持到周四開工日，周四深夜隨著鋒面接近，北部、東半部的雲量增多，緊接著周五凌晨鋒面通過台灣北部近海後，東北季風短暫南下。

彭啟明指出，下次東北季風增強的時間可能要等到下周中後期，還有一段時間，強度還要觀察，總結來說，除了周五的迎風面外，近期都是偏暖穩定的好天氣。

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲開工後將有東北季風影響。（圖／氣象署）

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