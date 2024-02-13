央視春晚「失誤表情」火了！　北京警方列為審問活教材

記者任以芳／綜合報導

2024年央視春晚，主持人尼格買提「穿幫表情」，導致劉謙魔術出現破綻，登上熱搜綁。結果尼格誠實表情的瞬間，成為北京警方分析犯罪「微表情」的生動教材。

等待多年，劉謙魔術表演再次登上春晚舞台，這次魔術表演其中一個「互動」環節，邀請眾多明星和觀眾一起參與助陣，開始都很順利，劉謙魔術沒有出現翻車的情況，反倒是尼格的表情露餡。

▲ 央視主持尼格買提「表情穿幫」，變成警方活教材 。（圖／翻攝 微博）

原本應該對齊的撲克牌，出現了上下圖案完全相同情況，導致劉謙的魔術技巧再次出錯。尼格發現自己的撲克無法匹配時，變得非常害怕。

畫面顯示，一開始他東張西望，緊閉嘴巴，努力把魔術牌對齊，發現沒辦法掩飾，一度放下手中的牌，躲到劉謙背後。最終整段出糗畫面被央視全程直播，當晚大陸有上億觀眾都看到了，「尼格的撲克牌沒對上！」

許多大陸網友這次沒有太苛責劉謙魔術失靈，更多關注在尼格「真實表情」，非常的有意思，北京警方甚至借助著這個話題，把尼格的「微表情」變成辦案審問的活教材。

北京公安的社交平台「平安北京」微博內文寫，「審訊時，如果有不斷抿嘴動作等微表情，我們知道他處於緊張和慌張說謊的狀態。」

該貼文獲得5萬多個讚，不少網友回應「長知識了！」「原來說謊的微表情是這樣，在女友臉上似曾相似。」

最後，尼格也反幽默自己，昨12日在社交平台發文說自己三天沒笑過了，還反問央視春晚，「大概還要重播幾次。」引起網友瘋狂留言，謝謝他和春晚這次帶來快樂。

▼ 北京公安趁機教學犯罪「微表情」。（圖／翻攝 微博）