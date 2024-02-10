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大陸 大陸焦點 特派現場

黑桃A配方塊Q！　央視主持人穿幫自曝：當時我已汗流浹背

記者魏有德／綜合報導

大陸2024央視春晚再度請到劉謙坐鎮「魔術秀」，劉謙也祭出拿手的撲克牌魔術，還邀請現場所有觀眾一起參與。見證奇蹟的瞬間，全場觀眾興奮地秀出手上的撲克牌，只有主持人尼格買提神情不對勁，一會兒看著手裡的牌，一會兒看著劉謙，觀眾這時才發現，尼格買提穿幫了！成為該段節目的最高潮。

▲春晚劉謙魔術秀，主持人尼格買提穿幫。（圖／翻攝微博）

▲春晚劉謙魔術秀，主持人尼格買提穿幫。（圖／翻攝微博）

《紅星新聞》報導，春晚現場，撒貝寧的現現場八卦讓全國網友都知道了，「小尼的撲克牌沒對上。」相關話題瞬間爆上熱搜。這一尷尬瞬間卻意外成為春晚的搞笑高潮。

春晚結束後，身為當事人的尼格買提自曝，看到兩張牌合不起來的瞬間，「當時已經汗流浹背了，本來應該給觀眾展示一下自己的紙牌，沒對上就只好藏起來。」

▲春晚劉謙魔術秀，主持人尼格買提穿幫。（圖／翻攝微博）

▲尼格買提的緊張神情被觀眾記錄下來。（圖／翻攝微博）

同為主持人的任魯豫還不忘虧他一下，「劉謙今天走的時候，含著眼淚對我說『估計以後再也參加不了春晚了』！」撒貝寧則在尼格買提回憶魔術穿幫過程時「補刀」，「劉謙沒想到最危險的人就在身旁！」

▲春晚劉謙魔術秀，主持尼格買提。（圖／翻攝微博）

▲尼格買提拿著拼不起來的撲克牌被另外兩位主持人虧。（圖／翻攝微博）

至於網友們也很好奇，究竟尼格買提手裡的牌是什麼？讓他如此坐立難安？春晚總導演于蕾透露，「是一張黑桃A對著一張Q。」

尼格買提也在深夜發文「碎碎平安，我先碎了」自嘲，引起網友們紛紛留言回應，「希望下次春晚魔術還能看到你」；「整個春晚我笑得最真的一次」；「你是全國唯一沒對上撲克牌的男人」；「比小品都還好笑」。

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