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大陸 大陸焦點 特派現場

傳陸男出獄年初一復仇屠村！　「鞭炮掩飾槍聲」2戶人家遭滅門

▲▼ 大陸山東男子大年初一屠村 。（圖／翻攝 TikTok美西電視台）

▲大陸山東一名男子出獄疑似在大年初一「屠村」。（圖／翻攝 TikTok美西電視台）

記者任以芳／綜合報導

大陸山東省莒縣傳出駭人命案，事發後消息疑似被官方封鎖，近兩天社交平台Ｘ、TikTok等曝光消息。該起事件發生在2月10日大年初一，一名男子疑似持自製槍械闖入村莊行兇，開槍射10多人，甚至有一家7口遭到滅門，流出影片顯示大批武警荷槍實彈封鎖村莊，據悉嫌犯還在潛逃中。

綜合港媒、Ｘ、TikTok社交平台等消息，山東日照莒縣洛河鎮「宅科村」年初一晚上不平靜，曝光影片清楚可見數台遊覽車載著武警及入村莊，至少上百人荷槍實彈在路邊待命。部分武警開始盤查可疑車輛，小村莊完全被封鎖。

▲▼ 大陸山東男子大年初一屠村 。（圖／翻攝 TikTok美西電視台）

▲大陸武警迅速封鎖、控制發生命案的村莊 。（圖／翻攝 TikTok美西電視台）

報導稱，該起重大命案發生於年初一，嫌犯是「宅科村」土生土長村民，案發當天帶著自製「射釘槍」衝去昔日老師家掃射，一家7口當場滅門，一個活口都沒有。

嫌犯行凶後，接著去親戚家再次瘋狂掃射，鄰居發現不對勁馬上叫救護車。沒想到嫌犯躲在暗處，連到場的救護人員也不放過，一口氣殺害數十人，快速潛逃。該起事件也在大陸社交平台發酵，「莒縣命案」、「宅科村」衝上熱搜後迅速被刪除。

▲▼ 大陸山東男子大年初一屠村 。（圖／翻攝 TikTok美西電視台）

▲屠村事件被大陸官方封鎖，網外社交平台近兩天才傳出消息。（圖／翻攝 TikTok美西電視台）

事後自稱知情人士的網友透露，兇嫌是一名30多歲有輕微傷殘、在外務工的男子，小時候過繼給叔叔遭虐待，長大後被昔日老師提告入獄，疑似在春節前獲釋，偕同獄友返鄉復仇。

至於射殺時為何沒有人發現？村民指出，案發時村莊到處都在放鞭炮，嫌犯把鞭炮聲當掩護，大開殺戒，遭到射擊的存活者曾經大喊「救命！」第一時間沒有任何人聽見，村民完全不知道曾經處於歡慶與死亡邊緣。

消息指出，10多名死者身份，包括嫌犯的繼父全家、老師全家，顯然有備而來，至於犯罪動機大陸警方還在調查。關於該起重大名案，大陸官方火速封鎖，所有消息都是透過網外社交平台曝光，至今未獲得證實。

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