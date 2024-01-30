下令槍殺4名索馬利亞海盜！大陸籍船長輕判13年遭撤銷發回

▲大陸籍船長下令槍殺4名海盜案件，最高法院再度撤銷發回。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

我國籍遠洋漁船聘請的大陸籍船長汪峰裕，被控於2012年下令槍殺4名索馬利亞海盜，事件曝光後震驚國際。汪男一二審均被依殺人罪判刑26年，更一審改判13年，更二審也認定他僅下令槍殺一人，仍輕判13年。案經最高法院審理後，認為全案事實仍有必要調查，因此撤銷更二審判決，發回更審。

汪男在2011年6月至2014年6月間，受聘為「屏新101號」遠洋漁船大副兼代理船長。由於當時東非海域間的索馬利亞海盜盛行，許多商業船隻上均聘請有武裝保全，以求自保。案件發生於2012年9月間，當時漁船在索馬利亞首都摩加迪休東南方外海約321浬處的印度洋公海上，與高雄市籍「春億217號」遠洋漁船及其他2艘國籍不詳之漁船，在海上作業。結果遇到有4名海盜的索馬利亞海盜船，但海盜船反而遭撞翻，4名海盜被救上「屏新101號」，結果疑似在汪男的指令下，武裝保全行刑式的槍殺4名海盜。

整個過程被「屏新101號」船員以手機拍下，輾轉上傳YouTube，在國際間引發震盪，由於影片中拍攝到「春億217號」的畫面，因此高雄地檢署接獲通報後展開調查，並在2020年8月間，逮捕搭乘「印度之星」號漁船至高雄港下船的汪男。全案因此曝光，檢方依照殺人罪嫌對汪男提起公訴。

一二審法院均認定汪男下令殺人，重判有期徒刑26年。但更一審審理後，認為根據影片內容，因聲音嘈雜，無法認定是汪男下令殺人，而在3人死亡後，僅有在保全要射殺第四名海盜時，依稀聽出有汪男的聲音喊「開槍」，故此認定汪男僅下令射殺1人，輕判有期徒刑13年。但更一審法院又遭最高法院撤銷，案經高等法院高雄分院更二審，仍認定汪男僅下令槍殺1人，再度輕判13年。

全案再上訴，最高法院審理後，認為本案仍有諸多疑點需要調查，包含以槍枝射殺海盜，是否過當？是否另涉《槍砲彈藥管制條例》等刑責？涉案步槍的沒收問題？以及量刑是否妥適？等等問題均須釐清，因此最高法院撤銷更二審判決，再度發回更審。