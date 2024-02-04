台中派出所長手機解密！取締酒駕竟挨告　生前傳訊妻：對不起

▲台中市第三警分局勤工派出所副局長郭士傑(中)，說明裘姓所長一案。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿、劉人豪／台中報導

台中市第三警分局勤工派出所裘姓所長，昨（3）晚在派出所內中彈倒地不治，檢方今（4）日相驗確定是頭部槍傷，至於輕生原因，將死者手機送往鑑識解密後，裘姓所長用Line通訊提到「最近發生的事情，讓他身心俱疲」，疑為1月執行取締酒駕過程當中，遭民眾提告傷害罪，和解不成，研判可能造成裘所長內心的壓力，導致他心情有受到影響而發生憾事，在自戕前幾分鐘傳訊給妻子「太太，對不起」。

裘姓所長3日晚間10點至4日凌晨2點間，原先要執行酒駕取締勤務，晚間9點48分到槍械室領取槍彈後，返回所長備勤室，舉槍自盡。同仁發現後立即撥打119送醫，惟醫師於23時45分宣告急救無效。

▲台中派出所所長中彈身亡，妻子到警局製作筆錄。（圖／民眾提供）

台中第三警分局長謝有筆昨表示，裘姓所長到任至今一年多，工作表現十分積極，平時會帶領同仁爭取交通、治安上的績效，對於裘員離世他深感遺憾，也把手機送往鑑識解密、釐清死因。

今天下午手機解密後，副局長郭士傑說明，經過現場採證、調閱監視器以及檢察官相驗後，確認是裘所長以自己領用之配槍舉槍自戕。裘姓所長在自戕前有用Line通訊提到「最近發生的事情，讓他身心俱疲」。據調查，裘所長在今年1月9日與同仁在執行取締酒駕執行酒測及逮捕的過程當中，遭民眾提告傷害罪，經初步和解不成，研判可能造成裘所長內心的壓力，導致他心情有受到影響而發生憾事，且在自戕前傳訊給妻子「太太，對不起」。

第三警分局說明，裘所長之前擔任過三任派出所副所長，目前是第二任所長職務，平常工作非常認真積極，發生這樣的事情，同仁深感遺憾不捨，也會全力配合家屬辦理後事及撫卹事宜，另外也請專業的諮商師來對本案相關同仁做好心理諮商及輔導，避免同仁心理受到衝擊。

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