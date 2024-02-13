新年告別10種「窮心態」！積極正向迎財神

▲新的一年除了檢視自己的理財計畫，有些可能會讓你變窮的心態也要矯正，才能讓財富順利累積增加。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說「你不理財，財不理你」，在這個一年初始、萬象更新之際，不僅是家中需要除舊布新迎接新氣象，就連腦袋裡的財務觀念也需要重新「開機」更新才可以！尤其是我們常常下意識地就把錢花掉而不自知，像是一拿到年終獎金覺得必須好好犒賞自己，就拿去買平時貴到買不下去的奢侈品，根本沒有妥善運用，等到之後需要用錢時才來後悔衝動消費。外國網站《Bright Side》整理出了10個一般人常出現、會讓我們一不小心失去理智胡亂花錢的心態；不想窮一輩子、希望龍年能成為輕鬆控制金流的人，快檢視看看自己是否有以下10點狀況吧！

心態1：我有權利善待自己

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有時我們會安慰自己說：「這是一段艱難的時期，我可以犒賞自己一些好東西。」生活太難了，工作好累、心情好差，買一點喜歡的東西來讓自己開心不行嗎？其實，沒有不可以，但這需要你本身已經存下足夠的錢，而且不會一下子花光的時候，這種支出才算合理。人們當然需要做一些能讓自己快樂的事情，不過前提是必須先有妥善的資金安排，考慮額外的支出是否能在為我們帶來這種快樂的同時，才不會導致一系列其他問題，例如每月卡債付款增加，或擔心薪水不足以支付額外費用。

心態2：婚禮一生只有一次，為此貸款是可以的

「一生一次的婚禮」這句話聽起來就像一個神奇的咒語，人們為此不惜借錢、貸款，但其實舉辦一場婚禮並不一定能帶來更多錢，甚至不能保證收到的禮金能足以支付成本。因此為了結婚去貸款，可能將帶著不必要的債務開始新婚生活，這絕對想要相守一生的戀人希望看到的事；更重要的是，對於金錢上的分歧還可能成為夫妻之間爭吵的主要原因之一，想想可是賠了夫人又折兵。

心態3：我撐得住可以一整天工作

身為一個盡心盡責的社畜，努力上班鍛鍊技能、加班賺錢都是很正常的事，但當整天都埋首工作中，會讓人感覺自己像一隻生活在籠子裡不停跑著滾輪的小老鼠，累到沒有時間去思考如何提升生活品質，更別說培養嗜好等。這並非長久之計，一個人應該要學會在工作和愛好之間切換，建立起自己獨有的生活方式，既能維持生活品質也能盡心履行工作職責，在良好的時間運用之下，額外培養興趣愛好、進修技能等更有利於在職場上進階。

心態4：我只活一次，現在就該把錢花在這裡

明天和意外不知道哪個先到，因為無法預測明天將會發生什麼，就讓人覺得省錢意義不大，而是要能盡情享受當下，在此時此刻花錢並從中獲得樂趣變得合情合理，其實這樣的心態也沒有錯，不過其實有方法能透過比較少的錢來實現這一點；也正因為未來不可知，而大多數人仍然希望過著長壽而幸福的生活，所以儘早開始關心遙遠的未來並開設儲蓄帳戶很重要，不假思索地花錢就像是在預支老本。

心態5：難得的特殊場合，花錢不要太摳

生活中總會時不時出現難以避免的支出，像是婚喪喜慶的紅白包，或是親友喬遷、升職的祝賀禮等，有時候會為了面子而鋪張浪費，或是覺得時刻難得便豪擲千金，這些都是容易漏財的狀況。平時應該多多練習提前考慮所有情況，像是問問自己，為了參加同學會或好友婚禮，買了很可能只會穿一次的超貴衣服、鞋子，是有必要的嗎？另外是平時就準備好預備金，碰上突如其來需要用錢如生病、失業或家用電器故障等狀況就不會慌張。

心態6：這筆錢很容易得到，輕鬆花掉也無妨

人們很容易就不假思索地花掉輕易得到的錢，因為沒有付出太多時間跟心力去賺，所以一得到額外的錢就想拿來買平時買不了、比較貴的東西，這種思維方式也就是為什麼大多數繼承大筆金錢或是中樂透的人會很快把錢花光的原因，令他們很快就不得不從奢靡的生活方式恢復到過往的生活。記得在獲得意外之財的當下不要衝動，將它當作是平時努力才能獲得的錢，好好考慮清楚才出手。

心態7：商品降價出售中，好划算！

購下一樣價格昂貴的東西時，當下可能很快樂，但往往一回到家就會開始自責，「幹麼買那麼貴的東西」但內疚的下一秒又開始說服自己、為自己辯護：「可是，我是在打折的時候買到了一個好價錢！」超強的折扣很容易讓人一時被沖昏了頭，因此當你意識到身處商店促銷期間時，最重要的是不要受到旁人的興奮影響，最好事前列出購買清單、不要買清單上以外的物品；另外時刻問自己「如果沒有折扣，我會買這個東西嗎？」來確定是需要還是想要。

心態8：懶得比價，反正越貴的東西品質越好

不比價、只憑印象消費的結果，可能會付出額外的錢，最後得到的卻是一時流行而非CP值；例如，換電器時，通常會選廣告打很兇的、或是覺得昂貴電器就有更好的品質，因此忽略其他眾多注意事項，結果買回去才發現，跟平時的使用習慣不符，或是一套裡面其實有很多配件根本用不上。要突破這個「誘餌效應」，必須讓自己在購物前先冷靜下來，試著比價思考才不容易造成浪費。

心態9：只是小錢，刷信用卡付很方便

現代人不論是去超商、餐廳等店家，都已經很習慣手機一嗶就付錢，讓這個月的支出變成下個月才要付的信用卡費，但這容易讓人花錢時失去思考，很輕鬆就直接刷下去，但如果是實際從錢包裡掏出鈔票結帳，會提醒自己正在花錢，從而可能會選擇更經濟實惠的選項，或是不必一次買太多等等。信用卡的魔力在於，它能把我們從消費中獲得的快樂與我們在花掉錢時所感受到的不捨分開，以至於難以察覺金錢的流逝。

心態10：我上個月存了很多錢，所以現在可以花更多的錢

記帳是個幫助自己了解金流支出的好習慣，知道自己每個月花多少錢、省下多少錢，餐費可以再調整、交通費這個月為了跑業績增加多少等，也能清楚自己每個月省下了多少錢，成就感油然而生，但這時候要特別留意，不能得意忘形而開始放鬆，覺得既然有存錢了那碰上想買的東西就買，如果規劃預算時，不能做到固定分配並且持之以恆的話，無論現金流的量有多大，都容易因為失控的支出最終陷入財務困境。